Фото из архива Myslo.
БК «Арсенал» уверенно обыграл ставропольское «Динамо»
Счет в матче 82:65 (29:20, 26:16, 22:14, 5:15).
7 декабря БК «Арсенал» принимал на своем паркете ставропольское «Динамо». Подопечные Виктора Ускова, раскачиваясь первые пару минут, позволили гостям выйти вперед на три очка, после чего последовал обмен рывками по 8:0 и 0:7 соответственно. После взятого тренером тайм-аута «Арсенал» тут же вырвался вперед и в дальнейшем шансов динамовцам больше не предоставлял.
Пресс-служба тульского клуба отметила, что все, кто вышел на площадку у оружейников, отметились набранными очками. Больше всех в этот вечер набрал Андрей Малышев — 11 очков.
Сегодня, 8 декабря, в 18.30 в СК «Новое поколение» состоится повторный матч.
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