БК «Арсенал» уверенно обыграл ставропольское «Динамо»

Фото из архива Myslo.

7 декабря БК «Арсенал» принимал на своем паркете ставропольское «Динамо». Подопечные Виктора Ускова, раскачиваясь первые пару минут, позволили гостям выйти вперед на три очка, после чего последовал обмен рывками по 8:0 и 0:7 соответственно. После взятого тренером тайм-аута «Арсенал» тут же вырвался вперед и в дальнейшем шансов динамовцам больше не предоставлял.

Пресс-служба тульского клуба отметила, что все, кто вышел на площадку у оружейников, отметились набранными очками. Больше всех в этот вечер набрал Андрей Малышев — 11 очков.

Сегодня, 8 декабря, в 18.30 в СК «Новое поколение» состоится повторный матч.