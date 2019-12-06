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«Джуманджи» возвращается на большие экраны!

«Джуманджи» возвращается на большие экраны!

Смотрите раньше всех! «Джуманджи: новый уровень» в кинотеатре КИНО ОККО «Синема Парк» уже с 6 декабря.

Сюжет продолжения блокбастера «Джуманджи: Зов джунглей» рассказывает о приключениях четверых друзей внутри загадочной и таящей опасности видеоигры. На этот раз, чтобы спасти одного из приятелей, остальным приходится вернуться в игру. К их удивлению, правила Джуманджи изменились, и все идет наперекосяк. Чтобы выжить друзьям предстоит отправиться в путешествие по самым неизведанным и таинственным уголкам игры — от засушливой пустыни до заснеженных гор.

Актерский состав не изменился, в фильме по-прежнему присутствует «Скала» Дуэйн Джонсон, Каррен Гиллан, Джек Блэк, Кевин Харт. В новой части появятся и новые герои — Дэнни ДеВито в роли аватара героя Дуэйна Джонсона, а также роль досталась американской певице Аквафине.

Билеты в продаже kinoteatr.ru

 

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Автор: Настя Якушина
сегодня, в 08:37 0
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Синема ПаркТула

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