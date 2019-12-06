По поручению Алексея Дюмина жители аварийного дома в Суворове получили новые квартиры

Во время рабочего визита в райцентр губернатор пообещал, что дом будет расселён до Нового года.

В августе текущего года глава Тульской области Алексей Дюмин встретился с жителями дома № 6 по улице Маяковского в Суворове, которые пожаловались на аварийное состояние здания. Губернатор получил расселить дом до Нового года и составить реестр критически аварийного жилья, который нуждается в расселении в первую очередь.

На эти цели из бюджета региона были выделены дополнительные средства. Новое жилье получили 42 человека. До конца года ещё 70 жителей Суворовского района заселятся в новые квартиры.

По словам главы областного минстроя Константина Лопухова, расселение критически аварийных домов проходит в Суворовском, Богородицком, Киреевском, Щекинском, Узловском районах и в Донском. К концу этого года планируется передать жителям таких домов 140 квартир. Общая площадь расселяемого жилья – около 6700 кв. м.

В 2020 году расселение аварийного жилья продолжится. В Суворовском районе будет расселено 90 квартир общей площадью 4700 кв. м., в благоустроенное жилье въедут около 200 местных жителей.