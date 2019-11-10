В Туле покажут спектакль «Еврейское счастье»

Крепкая семейная пара, живущая в Израиле, планируют выгодно выдать единственную дочь замуж. Но, чтобы свадьба состоялась не хватает только одного документа – их собственного брачного договора.

А была ли у них самих свадьба четверть века назад? А осталась ли любовь? Вместе с поиском важного семейного документа герои, по сути дела, пытаются обнаружить и незамеченно потерянную, словно ушедшую с годами в бытовые проблемы и каждодневные заботы, любовь.

Удастся ли им выдать дочь замуж и не разрушить свою семью? Готов ли обаятельный, но деспотичный глава семьи к тому, чтобы завоевать собственную супругу, осмелившуюся показать характер?

Татьяна Васильева, Татьяна Орлова, Александр Самойленко, Игорь Письменный, Андрей Чадов и Филипп Васильев обеспечат взрыв чувств, одесский юмор, и русский «авось» в спектакле «Еврейское счастье».