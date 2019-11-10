новости
новости
Регистрация
В Туле покажут спектакль «Еврейское счастье»

В Туле покажут спектакль «Еврейское счастье»

Показ пьесы состоится в Городском концертном зале 4 декабря.

Крепкая семейная пара, живущая в Израиле, планируют выгодно выдать единственную дочь замуж. Но, чтобы свадьба состоялась не хватает только одного документа – их собственного брачного договора.
 
А была ли у них самих свадьба четверть века назад? А осталась ли любовь? Вместе с поиском важного семейного документа герои, по сути дела, пытаются обнаружить и незамеченно потерянную, словно ушедшую с годами в бытовые проблемы и каждодневные заботы, любовь. 
 
Удастся ли им выдать дочь замуж и не разрушить свою семью? Готов ли обаятельный, но деспотичный глава семьи к тому, чтобы завоевать собственную супругу, осмелившуюся показать характер?
 
Татьяна Васильева, Татьяна Орлова, Александр Самойленко, Игорь Письменный, Андрей Чадов и Филипп Васильев обеспечат взрыв чувств, одесский юмор, и русский «авось» в спектакле «Еврейское счастье».
 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:31 +1
Другие статьи по темам
Событие
спектакль Еврейское счастье
Место
ТулаГородской концертный зал

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус»
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус»
Власти Тулы взяли на контроль ситуацию с отказом УК «Восход» обслуживать дом
Власти Тулы взяли на контроль ситуацию с отказом УК «Восход» обслуживать дом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.