Власти Тулы взяли на контроль ситуацию с отказом УК «Восход» обслуживать дом

УК «Восход» без объяснения причин заявила жителям дома №26 по ул. Фучика, что не будет больше убирать двор и подъезд.

В пресс-службе администрации Тулы прокомментировали данную информацию:

– Информация об этом передана в ГЖИ Тульской области. В ведомстве сообщили, что от УК «Восход» уведомления о прекращении обслуживания дома не поступали. Администрация города со своей стороны взяла ситуацию на контроль.

Напомним, на днях на доме № 26 корп. 2 по ул. Фучика в Туле появилось объявление от управляющей компании «Восход». В нем черным по белому написан весьма не двусмысленный текст: