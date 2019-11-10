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Власти Тулы взяли на контроль ситуацию с отказом УК «Восход» обслуживать дом

Власти Тулы взяли на контроль ситуацию с отказом УК «Восход» обслуживать дом

УК «Восход» без объяснения причин заявила жителям дома №26 по ул. Фучика, что не будет больше убирать двор и подъезд.

В пресс-службе администрации Тулы прокомментировали данную информацию:

– Информация об этом передана в ГЖИ Тульской области. В ведомстве сообщили, что от УК «Восход» уведомления о прекращении обслуживания дома не поступали. Администрация города со своей стороны взяла ситуацию на контроль.

Напомним, на днях на доме № 26 корп. 2 по ул. Фучика в Туле появилось объявление от управляющей компании «Восход». В нем черным по белому написан весьма не двусмысленный текст:

«С 09.11.2019 г. уборка территории, лестничных пролетов, вывоз мусора осуществляться не будет. По всем интересующим вопросам обращаться в ООО «Восход» или администрацию Тулы».

 
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:01 +2
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