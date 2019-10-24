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Сегодня в Туле пройдет концерт «Лесоповала» памяти Михаила Танича

Сегодня в Туле пройдет концерт «Лесоповала» памяти Михаила Танича

Музыканты представят песни своего шестнадцатого альбома — «Погляди мне в глаза».

Группа «Лесоповал» не похожа на типичных российских шансонье. Благодаря удивительной лирике поэта-песенника Михаила Танича она занимает особую нишу в российской музыке. Михаил Танич создал много замечательных песен и оставил в наследство огромное количество яркой поэзии, которая со временем превращается в шумные хиты. И своим новым альбомом группа «Лесоповал» решила почтить память талантливого советского поэта-песенника.

Концерт состоится сегодня в Городском концертном зале. Начало в 19.00.

Приобрести билеты на концерт «Лесоповала» можно в любой точке продаж Myslo-кассы по адресам:

  •         Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

Вы можете купить билеты на лучшие места без очереди и переплаты, кликнув на красную кнопку ниже.

 

 

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сегодня, в 11:16 −3
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