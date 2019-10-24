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«Тульский мастеровой»: как будет выглядеть новая скульптура на улице Металлистов

«Тульский мастеровой»: как будет выглядеть новая скульптура на улице Металлистов

Заглянем в мастерскую скульпторов!

Уже сейчас вы можете увидеть новый тульский арт-объект своими глазами. Напомним, откроют его на улице Металлистов уже завтра, 25 октября.

Скульптурная композиция, посвященная тульским умельцам, представляет собой полутораметровый молоток, на котором сидит миниатюрный «мастеровой»: «Мал да удал молоток оседлал…» — гласит надпись на молотке.

Мужичок-тулячок — это воплощение Духа мастерства, который покровительствует ремёслам.

Автор идеи и инициатор создания скульптурного подарка городу – Игорь Золотов, известный тулякам по арт-объектам «Памятник Хвосту» и «Укрощение блохи».

Идею воплотили: Левон Мосоянц (скульптор) и Борис Глазков (кузнец).

Открытие скульптуры «Тульский мастеровой» состоится завтра, 25 октября, в 15.00 возле дома №12 по ул. Металлистов. Приходите!

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