Группа «Аффинаж» представит в Туле свой новый мини-альбом

Фото из профиля @affinage_band

Музыканты готовят особую программу «Нью-Йорк — Москва», в которую войдут хиты и презентация нового мини-альбома.

С момента своего основания группа создаёт пронзительную музыку, аналогов которой нет не только в России, но и на Западе. В 2019 году тексты коллектива были изданы отдельной книгой.

«Аффинаж» не встраивается ни в одну из существующих в стране «музыкальных тусовок». Музыканты отказываются от контрактов с лейблами и продюсерами, не оглядываются на модные тренды и ориентируются только на свое чутье. Вера в свое творчество и любовь к музыке — вот главные движущие силы «Аффинажа».

Билеты на концерт уже в продаже. Приобрести их можно в любой точке продаж Myslo-кассы по адресам:

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

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