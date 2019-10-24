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Алексей Дюмин вручил волейбольной «Тулице» сертификат на 5 млн рублей

Алексей Дюмин вручил волейбольной «Тулице» сертификат на 5 млн рублей

Эти деньги пойдут на развитие клуба.

24 октября в манеже Центрального стадиона «Арсенал» губернатор Алексей Дюмин встретился с женской волейбольной командой «Тулица».

- Тула — спортивный регион. Мы поддерживаем разные виды спорта и в том числе, конечно, волейбол. У нас есть хорошая основа для его развития — титульная команда «Тулица», — сказал глава региона.

Напомним, в 2009 году «Тулица» прекратила свое существование. А в 2016 году по инициативе Алексея Дюмина в жизни команды начался новый этап. На поддержку клуба были привлечены внебюджетные средства. В короткие сроки удалось собрать и должным образом подготовить команду.

- Сейчас «Тулица» возродилась и впервые за 15 лет вышла в полуфинал Кубка России. Это большое достижение, — подчеркнул губернатор.

Глава региона отметил, что команда отлично показала себя и на старте чемпионата России по волейболу.

На встрече обсудили дальнейшее развитие команды и волейбола в регионе в целом, укрепление материально-технической базы клуба.

Алексей Дюмин сообщил, что за счет внебюджетных средств в Туле запланировано строительство универсального легкоатлетического манежа с игровым залом.

Ввести его в эксплуатацию предполагается в 2021 году.

Губернатор подчеркнул, что в игровом зале нового манежа волейбольный клуб «Тулица» сможет проводить как тренировки, так и игры. Кроме того, там смогут заниматься ребята из детских секций и спортивных школ.

Также Алексей Дюмин рассказал, что на Калужском шоссе планируется построить спорткомплекс на 2000 зрителей с ареной для тренировок и соревнований по различным видам спорта, в том числе боевым искусствам.

Общаясь с командой, глава региона отметил, что третье место на прошлом чемпионате России — хороший задел для успешных выступлений в дальнейшем.

Губернатор поблагодарил спортсменок и тренеров за большую работу, самоотдачу и волю к победе.

- Вы проявляете настоящий бойцовский характер. Уверен, так будет и дальше. Туляки в вас верят и болеют за вас. Желаю вам сохранить взятый темп и нацеленность на победу. И в нынешнем национальном чемпионате, и в предстоящем полуфинале Кубка России, — сказал Алексей Дюмин.

Глава региона вручил сертификат на
5 млн рублей на развитие клуба «Тулица».

Также он сообщил, что в ближайшее время у команды появится собственный брендированный автобус, на котором спортсменки «Тулицы» и «Тулицы-2» смогут с комфортом выезжать на соревнования по всей России.

Волейболистки поблагодарили Алексея Дюмина за поддержку клуба и развитие волейбола в регионе. Капитан команды Марианна Носова вручила губернатору именную игровую толстовку.

Галерея
Алексей Дюмин встретился с "Тулицей", Фото: 1
Алексей Дюмин встретился с "Тулицей", Фото: 2
Алексей Дюмин встретился с "Тулицей", Фото: 3
Алексей Дюмин встретился с "Тулицей", Фото: 4
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Алексей Дюмин встретился с "Тулицей", Фото: 8
Алексей Дюмин встретился с "Тулицей", Фото: 9
Алексей Дюмин встретился с "Тулицей", Фото: 10
Алексей Дюмин встретился с "Тулицей", Фото: 11
Алексей Дюмин встретился с "Тулицей", Фото: 12
Алексей Дюмин встретился с "Тулицей", Фото: 13
Алексей Дюмин встретился с "Тулицей", Фото: 14
Алексей Дюмин встретился с "Тулицей", Фото: 15
Алексей Дюмин встретился с "Тулицей", Фото: 16
Алексей Дюмин встретился с "Тулицей", Фото: 17
Алексей Дюмин встретился с "Тулицей", Фото: 18
Алексей Дюмин встретился с "Тулицей", Фото: 19
Алексей Дюмин встретился с "Тулицей", Фото: 20
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Алексей Дюмин встретился с "Тулицей", Фото: 25
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Алексей Дюмин встретился с "Тулицей", Фото: 30
Алексей Дюмин встретился с "Тулицей", Фото: 31
Алексей Дюмин встретился с "Тулицей", Фото: 32
Алексей Дюмин встретился с "Тулицей", Фото: 33
Алексей Дюмин встретился с "Тулицей", Фото: 34
Алексей Дюмин встретился с "Тулицей", Фото: 35
Алексей Дюмин встретился с "Тулицей", Фото: 36
Алексей Дюмин встретился с "Тулицей", Фото: 37
Алексей Дюмин встретился с "Тулицей", Фото: 38
Алексей Дюмин встретился с "Тулицей", Фото: 39
Алексей Дюмин встретился с "Тулицей", Фото: 40
Алексей Дюмин встретился с "Тулицей", Фото: 41
Алексей Дюмин встретился с "Тулицей", Фото: 42
Алексей Дюмин встретился с "Тулицей", Фото: 43
Алексей Дюмин встретился с "Тулицей", Фото: 44
Алексей Дюмин встретился с "Тулицей", Фото: 45
Алексей Дюмин встретился с "Тулицей", Фото: 46
Алексей Дюмин встретился с "Тулицей", Фото: 47
Алексей Дюмин встретился с "Тулицей", Фото: 48
Алексей Дюмин встретился с "Тулицей", Фото: 49
Алексей Дюмин встретился с "Тулицей", Фото: 50
Алексей Дюмин встретился с "Тулицей", Фото: 51
Алексей Дюмин встретился с "Тулицей", Фото: 52
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 17:00 +2
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