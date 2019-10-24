Алексей Дюмин вручил волейбольной «Тулице» сертификат на 5 млн рублей

24 октября в манеже Центрального стадиона «Арсенал» губернатор Алексей Дюмин встретился с женской волейбольной командой «Тулица».

- Тула — спортивный регион. Мы поддерживаем разные виды спорта и в том числе, конечно, волейбол. У нас есть хорошая основа для его развития — титульная команда «Тулица», — сказал глава региона.

Напомним, в 2009 году «Тулица» прекратила свое существование. А в 2016 году по инициативе Алексея Дюмина в жизни команды начался новый этап. На поддержку клуба были привлечены внебюджетные средства. В короткие сроки удалось собрать и должным образом подготовить команду.

- Сейчас «Тулица» возродилась и впервые за 15 лет вышла в полуфинал Кубка России. Это большое достижение, — подчеркнул губернатор.

Глава региона отметил, что команда отлично показала себя и на старте чемпионата России по волейболу.

На встрече обсудили дальнейшее развитие команды и волейбола в регионе в целом, укрепление материально-технической базы клуба.

Алексей Дюмин сообщил, что за счет внебюджетных средств в Туле запланировано строительство универсального легкоатлетического манежа с игровым залом.

Ввести его в эксплуатацию предполагается в 2021 году.

Губернатор подчеркнул, что в игровом зале нового манежа волейбольный клуб «Тулица» сможет проводить как тренировки, так и игры. Кроме того, там смогут заниматься ребята из детских секций и спортивных школ.

Также Алексей Дюмин рассказал, что на Калужском шоссе планируется построить спорткомплекс на 2000 зрителей с ареной для тренировок и соревнований по различным видам спорта, в том числе боевым искусствам.

Общаясь с командой, глава региона отметил, что третье место на прошлом чемпионате России — хороший задел для успешных выступлений в дальнейшем.

Губернатор поблагодарил спортсменок и тренеров за большую работу, самоотдачу и волю к победе.

- Вы проявляете настоящий бойцовский характер. Уверен, так будет и дальше. Туляки в вас верят и болеют за вас. Желаю вам сохранить взятый темп и нацеленность на победу. И в нынешнем национальном чемпионате, и в предстоящем полуфинале Кубка России, — сказал Алексей Дюмин.

Глава региона вручил сертификат на

5 млн рублей на развитие клуба «Тулица».

Также он сообщил, что в ближайшее время у команды появится собственный брендированный автобус, на котором спортсменки «Тулицы» и «Тулицы-2» смогут с комфортом выезжать на соревнования по всей России.

Волейболистки поблагодарили Алексея Дюмина за поддержку клуба и развитие волейбола в регионе. Капитан команды Марианна Носова вручила губернатору именную игровую толстовку.