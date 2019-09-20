«Синема Парк» приглашает на премьеру «Джокера»
Зрителям Объединенной сети кинотеатров «КИНО OKKO» («Синема Парк» и «Формула Кино») уже доступны билеты на триумфатора Венецианского кинофестиваля «Джокера».
Фильм Тодда Филлипса с оригинальной и независимой историей о становлении Джокера, покажет зрителям мир Артура Флека его же глазами.
В исполнении Хоакина Феникса Джокер производит неизгладимое впечатление. Артур Флек сталкивается с жестокостью и откровенным пренебрежением общества, наряду с безразличием системы, из-за которых он катится по наклонной от уязвимости к абсолютному отчаянию. Клоун на заказ днем, вечерами он пытается стать стенд-ап комиком… вот только смеются всегда над ним.
Он слишком сильно отличается от окружающих, о чем свидетельствует его неконтролируемый и неуместный смех, и если он пытается его сдержать, то хохот рвется из него все сильнее, провоцируя еще больше насмешек и даже насилие.
Режиссер Тодд Филлипс
Актеры: Хоакин Феникс, Роберт де Ниро, Фрэнсис Конрой
Страна США (2019)
Билеты уже в продаже на сайте kinoteatr.ru.