Современное искусство: в Музее станка откроется «Электробутик»

На выставке тулякам покажут произведения, соединяющие модную эстетику с информационными технологиями, современный дизайн и поп-арт с критическим взглядом.

7 сентября Музей станка открывает уникальную выставку под названием «Электробутик: Архив современности».

С 2005 по 2017 год члены группы «Электробутик» пристально отслеживали моднейшие тренды визуальной культуры, следили за разработками гигантов коммуникационной и интернет-индустрии и компаниями, работающими в области инновационных технологий. Результатом неимоверного творческого и интеллектуального напряжения стали работы, отражающие процессы периода трансформации общества из постиндустриального в постинформационное, в общество постправды и метамодернизма. Создатели «Электробутика» — художники, кураторы, преподаватели медиаарта в Школе Родченко Аристарх Чернышев и Алексей Шульгин.

– Конечно, по прошествии десяти лет некоторые работы группы выглядят по-пионерски наивно и «олдскульно» в плане технологий, которые сегодня стали более доступны, мутировали и проникли в социальные сети, тем самым подключив миллионы пользователей к активному творчеству. Но именно поэтому они и представляют интерес не только с эстетической точки зрения, но с точки зрения истории развития новейших технологий. Однако большинство работ, такие как 3G International, WowPod, iPaw, Knode, Поэтическая экономика, стали иконами нулевых и начала десятых, — комментирует художник, куратор, преподаватель медиаарта в Школе Родченко Аристарх Чернышев.



Инфобомба.

Художники анализируют практики сопротивления медиапотоку и индустрии потребления культурной и материальной продукции, практики апроприации корпорациями художественных концепций и стратегий с целью постановки последних на службу системе и извлечению сверхприбылей. В результате изучения и классификации расхожих приемов в современном искусстве рождаются критические мета-произведения, подвергающие сомнению легитимность арт-мейнстрима. Одна из главных идей выставки — идея свободного распространения технологий, дающая широким массам новые возможности для самореализации и понимания современности.

– Все арт-объекты транслируют острые смыслы и тренды. Knode, например, — это воплощение запутанности и скомканности, это сбой в информационной сети, своего рода дефектная точка, возникшая от перенапряжения этой самой сети, ее перегруженности и сложности, которая превращает проходящую через нее информацию в причудливое и при этом завораживающее бурление, освобождая информацию от смысла. А iPaw, представляющий из себя кинетическую скульптуру собаки, которая бесконечно скроллит экран планшета, — иллюстрирует побег в виртуальный мир. И это малая часть того, чем будет удивлять «Электробутик», — подчеркнула директор Музея станка Евгения Бабакаева.

Полный список арт-объектов

Поэтическая экономика выполнена в стиле девайс-арт, оставляя зрителю надежду на то, что еще есть в жизни место искусству, хотя бы в виде мерцающих огней рекламных вывесок.



WowPod.

«WowPod» — это артистический мега-интерфейс, гигантский искаженный iPod. К вауподу можно подсоединить свой айфон, чтобы насладиться невиданным ранее артистическим «мегапотреблением». Все mp3-файлы, видеоклипы и подкасты предстанут перед посетителем в новом виде, пропущенном через внутренний мир художника.

3G International. iPhone — яркая техно-консумеристская икона сегодняшнего дня. Объединяет в себе начало и сегодняшнее состояние почти столетнего диалога между искусством и дизайном и предлагает стратегию ре-аппроприации идей из коммерческого пространства обратно в пространство искусства.



iPaw.

iPaw — это кинетическая скульптура в виде собаки, которая бесконечно скроллит экран планшета. С первого взгляда юмористическая работа, но имеющая острый сатирический подтекст. Иллюстрация побега в виртуальный мир.



Поэтическая экономика.

Артомат с облаком картин. Артомат — это система автоматизированного производства искусства. Выберите объект, примените к нему несколько приемов, соедините с другим объектом и поместите в подходящее пространство, — и уникальное произведение готово! Зритель становится пользователем-художником, создающим настоящие произведения искусства по своему вкусу.

«Я так вижу!» устанавливает новые стандарты в области скульптуры. Объединяя поп- и оп-арт с современной психоделической клубной культурой, «Я так вижу!» предлагает совершенно новые способы взаимодействия зрителя и произведения. Превратите свой дом или офис в праздничную вечеринку! Зритель снимается встроенной камерой, и его изображение становится частью нашего произведения: станьте режиссером и солирующим танцором своего собственного видео клипа вместе с «Я так вижу!»

«МедиаЗеркало». Проект представляет собой специально разработанные электронные зеркала, дающие возможность зрителю увидеть себя в иной, «фантастической» реальности. Зритель видит свой портрет сквозь разнообразные красочные фильтры и эффекты, эстетически восходящие к истории фотографии и изобразительного искусства.

Personal Art Center. Художники черпали свое вдохновение в индустриальной и урбанистической эстетике. В искусство пришла логика машины, автоматизм и алгоритм. Художники, работавшие в стилях геометрического абстракционизма, оп- и поп-арта выработали запоминающиеся визуальные схемы, легко поддающиеся формализации.

Timeline — это интерактивный видеообъект. Работа Timeline исследует понятия времени, непрерывности, разрыва, движения, памяти и трансформации. Шесть алгоритмов обработки сигнала в реальном времени применяются для видоизменения движущегося отражения зрителя. Объединяя или противопоставляя текущий кадр с предыдущими, хранящимися в памяти системы, алгоритмы создают потрясающие сюрреалистические дисторсии и предлагают различные способы взаимосвязи пространства и времени.

Nirvana Transitions — это один из опытов исследования машины изнутри. Мы видим потрясающую по силе воздействия минималистическую медитативную анимацию, где нет набившей оскомины репрезентации «внутреннего мира художника», а есть позитивная красота функционального алгоритма, красота преодоления детерминизма современной «креативной» технологии.

Коммерческий протест — интерактивный видеообъект. По словам автора, в наше время сложно выражать протест капитализму, наслаждаясь всеми его благами. И любой протест будет рано или поздно обращен корпорациями в свою пользу. В объекте зритель видит мозаичный портрет из всемирно известных логотипов и брендов. Таким образом, авторы выражают свой протест против чрезмерного потребления.

Out of Сontrol. Полуразрушенный телевизор дает постоянные сбои картинки и звука и показывает изображение зрителя, преломленное сквозь все эти глюки. Экран съезжает, искривляется и наполняется красочными артефактами, произведенными поврежденной электроникой.

Натюрморт на фоне кризиса. Большой черный череп, напечатанный на 3D принтере, пронизывает LED дисплей, на котором отображается динамика изменения биржевых цен на нефть за последние 15 лет. Невиданные взлеты и падения цен, что лихорадят экономику, приводят к изменению устоявшихся укладов жизни и отраслей экономики.

Окончательная настройка. Интерактивная телеинсталляция. Индустрия развлечений и поп-культуры использует все более и более сложные технологии производства визуальных образов. Но что мы наблюдаем на выходе? Продукт в философском плане становится все более примитивным и гипнотически-отупляющим, автор называет этот продукт жвачкой для глаз и мозга.

Это цифровая дубина для самозащиты от излишней информации и переработки ее в декоративный поток визуальных образов.

Antiglobal Disco. Видеопроекция.

«Дизайн неолиберального режима, 2013». «Дизайн неолиберального режима» — это две выставки в одной, где изначально зритель попадает в стерильное пространство зала, на стенах которого находятся плоские монохромные панно. Для перехода на другой уровень необходимо надеть специальные очки и наушники и зритель переносится из комфортного пространства, повествующего о творческом самовыражении и душе художника, в жесткий мир современности, насилия, социальной несправедливости и техногенных катастроф.