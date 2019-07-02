В июле в «Октаве» пройдет серия околоспортивных лекций

На лекции расскажут, как соревнования по сумо помогли обнаружить следы коррупции. Фото на sports.yahoo.com

Посетители узнают, какой вид спорта полезен для памяти и услышат несколько разоблачительных историй из сумо, хоккея и баскетбола.

Первая лекция пройдет уже в этот четверг в Туле. Российская научная журналистка, популяризатор науки и блогер Ася Казанцева прочитает на «Октаве» лекцию «Как спорт влияет на мозг?».



Ася расскажет, какой вид спорта наиболее эффективен для развития мозга и сколько нужно двигаться, чтобы благотворные эффекты были заметны.



Тысячи экспериментальных работ на людях и животных подтверждают, что физическая активность улучшает память, развивает самоконтроль и ускоряет обработку информации.

Сегодня описан ряд молекулярных механизмов, благодаря которым спорт, например, усиливает нейропластичность — способность мозга к перестройке важных для обучения синаптических связей. Ася поделится последними

исследованиями по теме и ответит на вопросы гостей.



Кроме всего прочего прямо на лекции можно будет купить все три книги Аси: «Кто бы мог подумать!», «В интернете кто-то неправ!» и последнюю, недавно изданную ее работу под названием «Мозг материален».



Мероприятие пройдет 4 июля в Большом зале «Октавы». Начало в 19.00. Вход по предварительной регистрации.

Спустя две недели в «Октаву» приедет заведующий Лабораторией

исследований спорта НИУ ВШЭ Дмитрий Дагаев. Он прочтет лекцию на необычную тему «Что могут рассказать спортивные данные? От коррупции в сумо до дискриминации арбитрами игроков по цвету кожи».



Дмитрий расскажет несколько любопытных спортивных историй в которых скрупулезный анализ данных помог раскрыть неожиданные обстоятельства. Например, о том, как получилось обнаружить следы коррупции при проведении соревнований по сумо, каким образом баскетбольные судьи НБА дискриминировали игроков по цвету кожи, почему в североамериканских хоккейных лигах наибольших успехов добиваются спортсмены, рожденные в начале года, и другие любопытные околоспортивные истории.



Лекция пройдет 18 июля в Большом зале «Октавы» в 19.00. Вход по предварительной регистрации.