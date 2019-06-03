Виртуальный проект Тульского музея оружия стал лучшим среди 400 музеев мира

Фото из архива Myslo и vk.com/armsmuseum

Важное событие для профессионалов музейной индустрии состоялось в минувшие выходные. Виртуальная экспозиция «Оружие героев», которую представил на фестивале Тульский музей оружия, победила в номинации «Лучший проект в сфере информационных технологий».

Выставке удалось покорить не только строгих музейный критиков, но и обычных людей. 1,5 миллиона пользователей по всему миру установили «Оружие героев». Это один из самых популярных музейных проектов во всем мире, в настоящее время он переведен на 22 языка.

На виртуальной выставке «Оружие героев» можно увидеть 10 редких экспонатов из фондов музея. Винтовки и карабины, пулеметы и револьверы воссозданы по реальным фотографиям, старинным чертежам и наставлениям-инструкциям по устройству оружия.



По многочисленным просьбам пользователей виртуальный музей «Оружие героев» планирует пополнить число образцов оружия в формате 3D моделей в 2019 году.

Осмотреть виртуальную экспозицию можно на сайте или с помощью мобильных приложений на Android и iOS.