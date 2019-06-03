Виртуальный проект Тульского музея оружия стал лучшим среди 400 музеев мира
Созданная Тульским музеем оружия виртуальная экспозиция «Оружие героев» взяла одну из наград международного фестиваля «Интермузей-2019».
Важное событие для профессионалов музейной индустрии состоялось в минувшие выходные. Виртуальная экспозиция «Оружие героев», которую представил на фестивале Тульский музей оружия, победила в номинации «Лучший проект в сфере информационных технологий».
Выставке удалось покорить не только строгих музейный критиков, но и обычных людей. 1,5 миллиона пользователей по всему миру установили «Оружие героев». Это один из самых популярных музейных проектов во всем мире, в настоящее время он переведен на 22 языка.
На виртуальной выставке «Оружие героев» можно увидеть 10 редких экспонатов из фондов музея. Винтовки и карабины, пулеметы и револьверы воссозданы по реальным фотографиям, старинным чертежам и наставлениям-инструкциям по устройству оружия.
По многочисленным просьбам пользователей виртуальный музей «Оружие героев» планирует пополнить число образцов оружия в формате 3D моделей в 2019 году.
Осмотреть виртуальную экспозицию можно на сайте или с помощью мобильных приложений на Android и iOS.
Международный фестиваль музеев «Интермузей» — главное музейное событие года, не имеющее аналогов в мире. Ежегодно фестиваль объединяет более 400 музеев из России, стран ближнего и дальнего зарубежья, а также более 3000 музейных специалистов, участвующих в мероприятиях профессиональной деловой программы.
Структура фестиваля традиционно включает экспозиционную часть, деловую и культурную программы, а также конкурс для музеев-участников.
Фестиваль проводится Министерством культуры РФ с 1999 года. В разные годы фестиваль посетили премьер