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Виртуальный проект Тульского музея оружия стал лучшим среди 400 музеев мира
Фото из архива Myslo и vk.com/armsmuseum

Виртуальный проект Тульского музея оружия стал лучшим среди 400 музеев мира

Созданная Тульским музеем оружия виртуальная экспозиция «Оружие героев» взяла одну из наград международного фестиваля «Интермузей-2019».

Важное событие для профессионалов музейной индустрии состоялось в минувшие выходные. Виртуальная экспозиция «Оружие героев», которую представил на фестивале Тульский музей оружия, победила в номинации «Лучший проект в сфере информационных технологий».

Выставке удалось покорить не только строгих музейный критиков, но и обычных людей. 1,5 миллиона пользователей по всему миру установили «Оружие героев». Это один из самых популярных музейных проектов во всем мире, в настоящее время он переведен на 22 языка.

На виртуальной выставке «Оружие героев» можно увидеть 10 редких экспонатов из фондов музея. Винтовки и карабины, пулеметы и револьверы воссозданы по реальным фотографиям, старинным чертежам и наставлениям-инструкциям по устройству оружия.

По многочисленным просьбам пользователей виртуальный музей «Оружие героев» планирует пополнить число образцов оружия в формате 3D моделей в 2019 году.

Осмотреть виртуальную экспозицию можно на сайте или с помощью мобильных приложений на Android и iOS.

 

Международный фестиваль музеев «Интермузей» — главное музейное событие года, не имеющее аналогов в мире. Ежегодно фестиваль объединяет более 400 музеев из России, стран ближнего и дальнего зарубежья, а также более 3000 музейных специалистов, участвующих в мероприятиях профессиональной деловой программы.

Структура фестиваля традиционно включает экспозиционную часть, деловую и культурную программы, а также конкурс для музеев-участников.

Фестиваль проводится Министерством культуры РФ с 1999 года. В разные годы фестиваль посетили премьер министр РФ Дмитрий Медведев, заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец и другие политические, общественные и культурные деятели. В этом году фестиваль посетил министр культуры РФ Владимир Мединский.

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Автор: Настя Якушина, сегодня, в 14:25 +4
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