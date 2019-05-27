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Ямы на тульских дорогах будут ремонтировать за 10 дней
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Ямы на тульских дорогах будут ремонтировать за 10 дней

Именно такой срок проведения работ установлен для объектов, обращения по которым будут поступать через онлайн-сервис «Тула – без ям».

Жители оружейной столицы смогут направлять обращения о необходимости ремонта дорог через специальный сервис «Тула – без ям», который находится на портале «Открытый регион».

Срок выполнения работ по заявке, поступающей на сервис – 10 дней. Ремонт будет проводиться с использованием горячей асфальтобетонной смеси, а также методом пневмонабрызга.

За последние 10 дней уже отремонтированы 33 участка дорог общей площадью более 1000 квадратных метров. Всего с начала текущего года отремонтировано порядка 30 тысяч «квадратов» дорожного покрытия.

Для подачи заявки нужно учитывать несколько важных критериев. Необходимо, чтобы участок дороги, на котором находится яма: 

  • относился к муниципальной собственности,
  • имел асфальтобетонное покрытие,
  • являлся участком с интенсивным движением транспорта, либо по нему проходил маршрут общественного транспорта,
  • имел аварийно-опасные локальные дефекты дорожного покрытия суммарной площадью не более 10 кв. м. 

Для направления заявки на сервис «Тула – без ям!» портала «Открытый регион» необходимо авторизоваться, отметить яму на интерактивной карте дорог и приложить фотографию, которая поможет определить местоположение объекта. 

Кроме того, туляки могут обращаться по вопросам аварийно-восстановительного ремонта дорог в администрацию города:

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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:35 −1
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