В музее-усадьбе «Поленово» появился островок Венеции с русским акцентом

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Тульский художник Александр Майоров — человек известный не только в нашем регионе. Он входит в профессорский состав Тульского педагогического университета, является единственным в регионе академиком РАХ, а ещё он заслуженный художник РФ. Картины Александра можно увидеть в солидных галереях многих стран мира, и в частных коллекциях ценителей хорошей живописи.

Поленово встретило гостей солнцем, радостным щебетом птах и прочими прелестями, которые влекут сюда людей со всего света. А тем временем в просторном и светлом зале Галереи мастеров прибывали первые посетители новой экспозиции. На правах хозяйки Наталья Николаевна Грамолина торжественно продемонстрировала работы Александра Ильича. Говорила она немного, но, как всегда, эмоционально, образно и по делу!



Художник выстроил общение в формате диалога, отвечая на вопросы почтенной публики. Один из вопросов задал известный искусствовед, поэт и эссеист Юрий Кублановский. Он поинтересовался, существует ли взаимосвязь между двумя циклами картин, включённых в экспозицию.

Заслуженный художник РФ Александр Майоров:

Александр Майоров – Да, они связаны, в том числе — хронологически. Цикл «Венецианские прогулки» последовал за «Пасьянсом» практически сразу, с маленьким перерывом на поездку в Венецию. То есть всё происходило в одном временном отрезке, я не успел сильно перемениться, перестроиться внутренне. Циклы объединяет некое взаимодополнение географического свойства, но ни в коем случае не свойство туристическое с узнаваемыми пейзажами, видами… В «Прогулках» я старался изобразить анонимные строения, которые впечатались в мою память, которые несут наиболее остро дух места и тех персонажей, тех людей, которые у меня, да и у многих наверняка ассоциируются с чудесным, волшебным местом — Венецией.

Как и в «Пасьянсе накануне семнадцатого» в «венецианском» цикле есть много аллюзий, отсылающих зрителя к определенным историческим и культурным фактам. Например, в экспозиции есть «условный» портрет Пушкина, идущего на карнавал с маской. Своей. Посмертной. Как известно, в Венеции он никогда не бывал, но написал интересное четверостишие, которое обнаружил Жуковский, разбирая бумаги поэта:



Ночь тиха, в небесном поле

Светит Веспер золотой.

Старый дож плывет в гондоле

С догарессой молодой.



В «русской» части «венецианских прогулок» художник обращается не только к Пушкину. В экспозиции есть отсыл и к другим известным персонажам русской культуры в картинах с говорящим названием «Письма Бродскому» и «Ангел Стравинского». На первой некая фигура в карнавальном костюме замерла около столика уличного итальянского кафе, на котором — недопитый бокал красного вина. Говорят, Иосиф Александрович любил сидеть в таких кафешках, попивая перебродившую «кровь винограда». Когда-то он написал «Письма римскому другу», а теперь настала его очередь получать послания от поклонников творчества… Жаль, что адресат выбыл…

На картине «Ангел Стравинского» — венецианский Ангел обнимает Петрушку, а в углу притаилась сказочная Жар-птица. Персонажи наиболее значимых произведений композитора Игоря Стравинского органично сплетаются с темой Венеции, с её таинственным и непредсказуемым балом-машкерадом…

Каждая картина, представленная на выставке, заслуживает отдельного рассказа. Но гораздо лучше увидеть это своими глазами! Тем более что времени предостаточно, выставка продлится до 31 мая. Билеты можно приобрести в кассах музея-усадьбы, взрослый билет стоит 250 р., студентам и пенсионерам— 150 р.