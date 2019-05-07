В Туле на пересечении улиц Пушкинской и Лейтейзена сбили женщину

7 мая в 8.35 в Туле на пересечении улиц Пушкинской и Лейтейзена автомобиль «Дэу Матиз», под управлением 33-летней женщины, сбил пешехода. Как сообщили Myslo в УГИБДД по Тульской области, по предварительным данным, женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

63-летнюю пострадавшую доставили в больницу. После оказания медицинской помощи женщину отпустили домой.

Обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.