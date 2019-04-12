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Тулячка Катя Кищук записала первую сольную песню после ухода из «Серебра»
Фото: instagram.com/kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk.

Тулячка Катя Кищук записала первую сольную песню после ухода из «Серебра»

Трек называется Intro.

Тулячка Катя Кищук записала первую сольную песню после ухода из группы «Серебро». Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram. Лирическая композиция называется Intro. Послушать ее можно ВКонтакте.

Поклонники певицы отметили в комментариях, что песня «божественная», «сказочная», «волшебная».

В скором времени у Кати должен выйти клип на эту песню.

 

Тулячка Катя Кищук в мае 2016 года стала солисткой группы Serebro, выиграв онлайн-кастинг, в котором участвовало более 60 тысяч претенденток.

В январе 2019 года в группе полностью поменялся состав.

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