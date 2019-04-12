Тулячка Катя Кищук записала первую сольную песню после ухода из «Серебра»

Фото: instagram.com/kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk.

Тулячка Катя Кищук записала первую сольную песню после ухода из группы «Серебро». Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram. Лирическая композиция называется Intro. Послушать ее можно ВКонтакте.

Поклонники певицы отметили в комментариях, что песня «божественная», «сказочная», «волшебная».

В скором времени у Кати должен выйти клип на эту песню.

Тулячка Катя Кищук в мае 2016 года стала солисткой группы Serebro, выиграв онлайн-кастинг, в котором участвовало более 60 тысяч претенденток.

В январе 2019 года в группе полностью поменялся состав.