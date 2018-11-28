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Тулячка Катя Кищук сообщила об уходе из группы «Серебро»

Тулячка Катя Кищук сообщила об уходе из группы «Серебро»

В следующем году состав коллектива будет полностью обновлён.

Певица Катя Кищук, выступающая в группе «Серебро», сообщила, что текущий состав группы перестанет выступать в январе 2019 года. Продюсер Максим Фадеев ищет для «Серебра» новых солисток.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEREBRO в том составе, который вы знаете сейчас, перестанет существовать в феврале 2019. Но не прямо сейчас - у нас есть ещё как минимум два месяца вместе. До февраля 2019 мы будем выступать и эти концерты невероятно важны для меня и каждой из нас. Ничего не заканчивается без следа, особенно в нашем случае. Я буду продолжать заниматься музыкой, это бескомпромиссно - по-другому я не смогу жить. Музыка привела меня в лучшую группу. Для меня SEREBRO - это, безусловно, дружба. Оно дало мне самое главное - опыт и веру. И толкнуло меня наверх очень сильно, потому что я бы никогда не осмелилась выйти на сцену одна. Благодаря группе я нашла настоящего друга. И обрела дом. Группа взрастила меня как артиста и как человека. Я не мастер длинных речей, я мастер действий. Все остальное я скажу лично своим родным людям. А вам хочу сказать спасибо за поддержку, за то, что терпели меня. Ну уж такая вот я - не идеальная, но я честно смеюсь и честно плачу. Я вас люблю, венти. Вы лучшие фанаты - самые внимательные и самые свободные. До сих пор не понимаю, как вы ездите за нами на все гастроли, да вы сумасшедшие)))) Я ни с кем не прощаюсь, обратите внимание на эти шесть слов!!!!!! Ни с моей любимой Олей, ни с милахой Танюхой, ни с Максом. Это мои родные люди. И никто ни с кем не расстаётся и не расходится. Мы начинаем заново. Будут три новых СОЛИСТКИ. Пока не знаю, кто это будет и никто не знает. Любите их также, как любили нас и поддержите в этот нелёгкий период. Впереди много нового и прекрасного. Всех обняла.

Публикация от KATE KISHCHUK (@kk_serebroofficial)

Тулячка Катя Кищук пришла в коллектив Фадеева, победив в онлайн-кастинге, который проводился «ВКонтакте». Кстати, в этот раз продюсер решил перенести конкурс в «Инстаграм». Попытаться стать новой звездой «Серебра» может любая девушка. Условия конкурса здесь.

сегодня, в 22:05 −5
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