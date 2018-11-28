Тулячка Катя Кищук сообщила об уходе из группы «Серебро»

В следующем году состав коллектива будет полностью обновлён.

Певица Катя Кищук, выступающая в группе «Серебро», сообщила, что текущий состав группы перестанет выступать в январе 2019 года. Продюсер Максим Фадеев ищет для «Серебра» новых солисток.

Тулячка Катя Кищук пришла в коллектив Фадеева, победив в онлайн-кастинге, который проводился «ВКонтакте». Кстати, в этот раз продюсер решил перенести конкурс в «Инстаграм». Попытаться стать новой звездой «Серебра» может любая девушка. Условия конкурса здесь.