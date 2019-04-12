В Ясногорском районе водитель мопеда опрокинулся в кювет

Фото УГИБДД по Тульской области.

11 апреля в 16.32 на 14-м километре автодороги «Ясногорск — Федяшево — Ревякино» в Ясногорском районе 43-летний мужчина, управляя мопедом Racer СМ110, без государственного регистрационного знака и не имея водительского удостоверения, опрокинулся в кювет.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в ДТП пострадал водитель. Он получил различные телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

В момент происшествия водитель был без мотошлема.

Тульская Госавтоинспекция напоминает, что для управления всеми мототранспортными средствами необходимо водительское удостоверение. Управление мототранспортными средствами с объемом двигателя, не превышающим 50 куб. см, допускается с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории «М»,

при объеме двигателя не более 125 куб. см — допускается также с 16 лет, но при наличии водительского удостоверения категории «А1»,

управление мототранспортом, превышающим объем двигателя 125 куб. см, допускается уже 18 лет и при наличии водительского удостоверения категории «А».

За управление транспортным средством, не имея права управления транспортными средствами, ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере от 5000 до 15000 рублей. Транспортное средство задерживается и помещается на специализированную стоянку.

Особо важно! При управлении мотоциклом, мопедом, скутером водитель обязан быть в мотошлеме. Если водитель управляет мототранспортом без мотошлема, риск летального исхода в случае ДТП возрастает в 1,5 раза. К тому же за это нарушение предусмотрен штраф в размере 1000 рублей (статья 12.6 КоАП РФ). Кроме шлема необходимо использовать специальную защитную амуницию.