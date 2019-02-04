14 марта на сцене Тульской областной филармонии состоится международный фестиваль Игоря Бутмана «Триумф Джаза». На сцене выступят Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр при участии джазовой вокалистки Лорин Толезе (США).

Недавняя выпускница Университета Искусств Филадельфии Лорин Толезе с детства завораживала слушателей своим голосом. Её сольные концерты с аншлагом проходили в Кеннеди-центре в Вашингтоне, Академии Музыки в Филадельфии, NJPAC, Apollo Theater в Нью-Йорке. Она выступала и записывалась с супер-звёздами джазовой и соул-музыки — Грегори Портером, Пэтти ЛаБелль, Робертом Гласпером, Вивиан Грин и многими другими. А после победы на престижнейшем международном конкурсе имени Сары Вон в ноябре 2018 года в Нью-Джерси, Толезе прочно заняла место в авангарде самых актуальных молодых джазовых музыкантов мира. 17 марта Лоурин впервые выступит в Москве, на Фестивале она представит концертную программу совместно с Московским джазовым оркестром.

В 2019 году Московский джазовый оркестр — легендарный коллектив под управлением народного артиста России Игоря Бутмана — празднует 20-летний Юбилей.

Сегодня в Московском джазовом оркестре играют одни из лучших джазовых музыкантов страны. За годы существования коллектив зарекомендовал себя как один из ведущих оркестров мира и главный катализатор развития джазового искусства в России. На протяжении 20 лет музыканты регулярно представляют нашу страну на самых престижных фестивалях Европы, Азии и Америки. В октябре 2017 года оркестр стал хедлайнером Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В 2018 году Биг-бэнд стал первым в мире оркестром, который выступил на главном джазовом событии планеты — «All-Star Global Concert» Международного Дня Джаза. Только за прошедшие пять лет Оркестр, названный знаменитым журналом «JazzTimes» «созвездием виртуозов», дал более 500 концертов в России, а также неоднократно выступал в Южной Корее, Индии, Китае, Италии, Канаде, Франции, Великобритании, Латвии, Германии и США. Оркестр выступал на лучших концертных площадках планеты с такими легендами джаза как Ди Ди Бриджуотер, Нэтэли Коул, New York Voices, Кевин Махогани, Джордж Бенсон, Джино Ванелли, Уинтон Марсалис, Ларри Корриэлл, Билли Кобэм, Билл Эванс, Рэнди Бреккер, Джо Ловано, Гэри Бертон, Тутс Тилеманс, Кёрт Эллинг, Патти Остин и многие другие.

Вот уже 19 лет «Триумф Джаза» с успехом представляет российской публике величайших джазовых музыкантов современности. С 2001 года на Фестивале выступили более сотни настоящих легенд: Билл Эванс, Маккой Тайнер, Ди Ди Бриджуотер, Дэйв Холланд, Гэри Бертон, Ли Кониц, Ли Ритенаур, Рой Хэйнз, Тутс Тилеманс, Билли Кобэм, Джино Ваннелли, Гэри Бартц, Элвин Джонс, Ахмад Джамал, Рэнди Бреккер, Майк Стерн, группа TAKE 6, Боб Джеймс, Рой Харгроув и многие другие. Второй год подряд концерты фестиваля проходят в Туле.