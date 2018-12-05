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Хоррор тульского ТЮЗа «Бежин луг» получил престижную премию

Хоррор тульского ТЮЗа «Бежин луг» получил престижную премию

В Петербурге вручили российскую премию «Даты» в области литературы и искусства. Церемония прошла в Академическом Малом драматическом театре — театре Европы.

«Даты» — российская премия в области культуры и искусства, заявленная в рамках «Биеннале театрального искусства». Она присуждается деятелям и работникам культуры, которые представили наиболее яркие, талантливые, отличающиеся новизной и оригинальностью театральные и музейные проекты, приуроченные к различным юбилейным датам. В 2018 году главным датами стали юбилеи писателей Ивана Тургенева и Максима Горького.

Тульский театр отмечен премией за постановку спектакля «Бежин луг». Художественный руководитель Театра юного зрителя Владимир Шинкарев и его коллектив определили жанр спектакля как хоррор.

Владимир Шинкарев

– Там сплошные ужасы — пятеро ребят рассказывают каждый свою страшилку. Там домовые, из могил встают мертвецы. Кого только нет. Понимаете — дети любят бояться. Кто из нас в детстве не рассказывал какие-то страшилки? А еще в спектакле есть природа. Но она есть визуально. Мы сняли природу Бежина луга в разное время.
 

Кроме тульского ТЮЗа премии за постановки произведений Ивана Сергеевича Тургенева получили Орловский театр кукол за спектакль «Капля жизни», Липецкий театр за постановку спектакля «Разговор у большой дороги», Тюменский драмтеатр — за спектакль «Молодость» по мотивам комедии «Месяц в деревне», Орловский государственный академический театр — за спектакль «Людоед». Саратовскому театру оперы и балета премия вручена за балет «Вешние воды».

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 15:40 +3
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Владимир Шинкарев
Место
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