В ближайшие выходные тульский экскурсионный автобус изменит маршрут

Фото из архива Myslo.

Новая экскурсия посвящена обороне города в 1941 году.

20 октября тульский экскурсионный автобус отправится от стен кремля по новому маршруту, рассказывающему о драматических событиях тульской оборонительной операции в 1941 году.

Экскурсанты побывают на местах боевых действий, узнают о судьбе героев сражений за город, тонкостях военного дела и бытовых реалиях тех дней.

Финальная часть экскурсии пройдет в Музее обороны Тулы, где собрано более тысячи экспонатов: от предметов окопного быта и личных писем до немецкого пулемёта с заклинившей лентой. Все предметы найдены на местах боёв.

На интерактивной площадке все желающие смогут взять в руки знаменитый ППШ или винтовку Мосина, ощутить на себе тяжесть солдатской каски.

Автобус проследует по маршруту:

Музей самоваров — Улица Советская — Улица Октябрьская — Улица Максима Горького — Алексинское шоссе — Поселок Плеханово — Деревня Хрущево — Деревня Барсуки — Поселок Барсуки — Посещение Музея обороны Тулы в пос. Ленинский — Музей самоваров.

Отправление автобуса в 12.00 от Музея самоваров (ул. Менделеевская, 8). Программа рассчитана на три часа. Количество мест: 24. Стоимость билета — 200 рублей.

21 октября туляков и гостей города приглашают на обзорную экскурсию по историческому центру.

Отправление автобуса в 12.00, 13.00, 14.00.

Продолжительность экскурсии — 30−40 мин.

Стоимость билета — 100 рублей.

Билеты можно приобрести в кассах Тульского историко-архитектурного музея (пр. Ленина, 27) или перед отправкой в автобусе (при наличии свободных мест).