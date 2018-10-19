БК «Арсенал» стартовал с победы в новом сезоне Суперлиги-2: фоторепортаж

Фото Дмитрия Дзюбина.

18 октября в Туле в СК «Новое поколение» баскетбольный «Арсенал» принимал БК «Рязань». Встреча завершилась со счетом 74:68 (25:19, 18:18, 18:14, 13:17) в пользу оружейников.

Состав «Арсенала»: Голяхов (25 очков, 3 гп, 3 подб), Рытенко (6 очков, 4 гп, 7 подб), Казюлин (3 гп, 1 подбор), Радивоевич (3 очка, 3 подбора, 1 гп), Крыков (13 очков, 2 подбора, 1 гп.) — старт., Бурков (5 очков, 3 гп, 3 перехвата, 2 подбора), Дзандзава (4 очка, 1 гп, 1 подбор), Попов (15 очков, 1 гп, 6 подборов), Синкевич (3 очка, 1 гп, 2 перехвата, 6 подборов), Шаповалов (1 гп, 1 подбора).

Вторая игра состоится сегодня, 19 октября, в 19.00 в СК «Новое поколение». Вход свободный.