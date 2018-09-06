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Зубицкие вошли в десятку богатейших семей России

Зубицкие вошли в десятку богатейших семей России

Расположилась семья на последней, 10-й строчке рейтинга Forbes с состоянием в $1,06 млрд.

Журнал Forbes составил традиционный рейтинг богатейших семей России.

На последней строчке рейтинга расположилась семья владельцев промышленно-металлургического холдинга «Кокс», в которую входят два тульских предприятия: ПАО «Тулачермет» и АО «Полема». Основными владельцами металлургического холдинга до последнего времени являлись браться Евгений и Андрей Зубицкие и их мать, вдова основателя группы Бориса Зубицкого.

По сообщению Forbes, после смерти Бориса Зубицкого (февраль 2017 года) наследники продолжают делить акции предприятия.

Последнее изменение произошло 30 июля 2018 года: вдова Зубицкого Галина передала все свои акции ПАО «Кокс» (24,5%) старшему сыну Евгению, его доля выросла до 78,1%.

Незадолго до этого его младший брат Андрей разделил свои акции между матерью и женой Викторией Казак (ей досталось 16%).

 

Борис Зубицкий с 1970-х годов работал на коксохимическом заводе в Кемерово, а в 90-х организовал приватизацию предприятия, впоследствии возглавив завод.

В 1999 году Борис был избран в Госдуму и передал бизнес старшему сыну Евгению.

 

Также на втором месте в списке Forbes – семья Ротенбергов с состоянием в $4,85 млрд. Игорь Ротенберг тоже имеет отношение к Тульской области – ему принадлежит доля акций «Тульского патронного завода».

сегодня, в 15:38 −8
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