По жалобе ветерана суд закрыл мини-гостиницу в центре Тулы

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Хостел располагался в жилом доме на пересечении улиц Академика Обручева и Агеева.

Прокуратура Центрального района Тулы провела проверку по обращению 85-летней женщины – ветерана Великой Отечественной войны по факту нахождения в ее доме по адресу Тула, ул. Академика Обручева/Агеева мини-гостиницы.

В соответствии с нормами СанПиН 2.1.2.2645−10 помещения общественного назначения, встроенные в жилые здания, должны иметь входы, изолированные от жилой части здания.

Прокуратура совместно со специалистами Государственной жилищной инспекции Тульской области, управляющей компании посетила гостиницу.

Было установлено, что хостел находится в трехкомнатной квартире на 3-м этаже девятиэтажки. Входа, изолированного от жилой части здания, гостиница не имеет, посетители используют общий вход через подъезд.

В комнатах располагаются двухъярусные кровати. На момент осмотра в одной из комнат проживали четыре человека.

Установлено, что собственница заключила со своим сыном, индивидуальным предпринимателем, договор безвозмездного пользования жилым помещением по указанному адресу, согласно которому ИП обязуется использовать жилое помещение по назначению.

Таким образом, данный договор аренды безвозмездного пользования жилым помещением был заключен не для проживания в квартире арендатора, а для организации проживания в ней большого количества граждан и извлечения им, как индивидуальным предпринимателем, прибыли.

Тем самым на протяжении длительного времени нарушались требования ч. 1 ст. 1, чч. 2, 4 ст. 17 Жилищного кодекса РФ.

По результатам проверки прокурор Центрального района города Тулы 27 июня 2018 года обратился в суд к собственнице квартиры и её сыну с иском о признании организации гостиницы в жилой квартире незаконной.