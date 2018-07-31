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Столичные музыканты из ЛAVA сняли клип о тульских заброшках
Фото: официальная группа ЛAVA Вконтакте.

Столичные музыканты из ЛAVA сняли клип о тульских заброшках

Во втором клипе начинающей группы ɅAVA можно увидеть живописные тульские места. Выясняем, чем наши просторы привлекают столичных музыкантов.

Группе ЛAVA нет еще и года. Музыканты только начинают свой путь к славе, и так уж сложилось, что путь этот пролег через Тульскую область.

В клипе «Останусь собой» виднеются сразу три знакомых тулякам места: песчаный карьер в Кондуках, заброшенный бассейн в деревне Федоровка под Узловой, и «Тулачермет».

Вот как выбор места для съемок объяснили сами ребята:

- Локацию для второго клипа мы выбирали долго. Сначала хотели снимать в Подмосковье, но потом наткнулись на бассейн и решили все же ехать в Тулу. В жизни бассейн оказался еще интереснее, чем на фото. Удивительно, что такое место заброшено… Нам очень повезло с проводником: по дороге встретили парня, который давно живет в Туле и знает много крутых мест. Он отвез нас в песчаный карьер Кондуки, где мы досняли вторую часть клипа.

Музыканты пообещали, что этот приезд в Тулу у них не последний. Действительно, посмотреть у нас есть на что, а уж сколько простора для вдохновения… Как вы думаете, вписались наши виды в атмосферу клипа?

Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 10:26 0
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