Столичные музыканты из ЛAVA сняли клип о тульских заброшках

Фото: официальная группа ЛAVA Вконтакте.

Группе ЛAVA нет еще и года. Музыканты только начинают свой путь к славе, и так уж сложилось, что путь этот пролег через Тульскую область.

В клипе «Останусь собой» виднеются сразу три знакомых тулякам места: песчаный карьер в Кондуках, заброшенный бассейн в деревне Федоровка под Узловой, и «Тулачермет».

Вот как выбор места для съемок объяснили сами ребята:

- Локацию для второго клипа мы выбирали долго. Сначала хотели снимать в Подмосковье, но потом наткнулись на бассейн и решили все же ехать в Тулу. В жизни бассейн оказался еще интереснее, чем на фото. Удивительно, что такое место заброшено… Нам очень повезло с проводником: по дороге встретили парня, который давно живет в Туле и знает много крутых мест. Он отвез нас в песчаный карьер Кондуки, где мы досняли вторую часть клипа.

Музыканты пообещали, что этот приезд в Тулу у них не последний. Действительно, посмотреть у нас есть на что, а уж сколько простора для вдохновения… Как вы думаете, вписались наши виды в атмосферу клипа?