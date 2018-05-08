Туляков приглашают на детский книжный фестиваль «ЛитераТула»

С 11 по 13 мая в Туле пройдет третий детский книжный фестиваль «ЛитераТула». С 12.00 до 20.00 в Тульском кремле, независимой арт-площадке «Барабан» в Тульском историко-архитектурном музее, творческом-индустриальном кластере «Октава» и независимом кинотеатре ДКЖКино будут проходить обсуждения актуальных текстов для подростков, книжные спектакли для малышей и школьников, лекции для специалистов, экранизации современных детских и подростковых произведений.

В каждый из дней фестиваля пройдёт 2 бесплатных киносеанса.

Традиционно запланирована большая программа о комиксах, с участием главных представителей индустрии, книжная ярмарка и две уникальные выставки. Первая из них — коллекция детской иллюстрированной книги LOOK! Причем полностью она выставляется в России всего во второй раз. Гости фестиваля смогут увидеть, полистать и обсудить 80 выдающихся немецких детских книг. Еще одна выставка — это экспозиция из более чем 200 работ молодых российских иллюстраторов.

Российский гуманитарный онлайн проект Arzamas проведёт 2-х дневный интерактивный курс для подростков по созданию интернет-журнала.

Также на одной из площадок фестиваля пройдет первый региональный полуфинал Чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница18».

Гостей фестиваля ждут встречи и лекции от известных писателей, иллюстраторов, издателей, литературных критиков, поэтов и переводчиков. Среди гостей «ЛитераТулы-2018» Артур Гиваргизов, Зина и Филип Суровы, Алексей Олейников, Юлия Кузнецова, Антон Ломаев, Антон Соя, Мария Бершадская, Наталья Волкова, Нина Дашевская, Ольга Дробот, Григорий Кружков, Илья Носырев и Екатерина Антонова, Светлана Нагаева (автор первой российской книги «ХромоСоня» о синдроме Дауна), Анна Годинер, Наталья Кайя, Екатерина Панфилова, Екатерина Соболь, Евгения Шафферт. Иностранным гостем фестиваля станет автор уникальной философской серии для детей «Платон и Ко» французский писатель Жан-Поль Монген.

Еще одной новинкой «ЛитераТулы-2018» стала универсальная карта-маршрут, которая рассказывает о литературных и знаковых местах на пути от Москвы до Тулы.

Вход на все мероприятия традиционно бесплатный без возрастных ограничений.