Туляков приглашают на «Библионочь»

11 библиотек Тульской библиотечной системы участвуют во Всероссийской акции «Библионочь», которая состоится 21 апреля.

Программа обширна и разнообразна, каждый найдет себе занятие по душе. В этот вечер всех гостей библиотек ждут творческие и литературные встречи, театральные постановки, живая музыка, мастер-классы, квест-игры и еще много всего интересного.

программа мероприятий

15.00 — литературный квест «На волшебном острове» — Городская библиотека № 21 (г. Тула, п. Южный, ул. Шахтерская, д. 49 Б, телефон: 31−49−41).

В этот день в библиотеке пройдет мастер-класс «Мой талисман — моя удача» по изготовлению русской национальной куклы-оберега, квест-игра «Охота за литературными сокровищами», встреча с молодой тульской писательницей Кирой Бородулиной и буккросинг.

17.00 — интерактивная программа «БиблиоМания» — ЦГБ им. Л. Н. Толстого (г. Тула, ул. Болдина, д. 149/10, телефон: 35−34−38).

Гости библиотеки ощутят магию слова и музыки на встрече с тульскими поэтами и композиторами, встретятся с автором жанра юмористического фэнтези Надеждой Первухиной, совершат игру-прогулку «Путешествие по Туле». Посетителей ждет «Магия книжных игр», литературные гадания и советы мудрой Совы.

Астролог Анна Лапшина расскажет об астрологии, а также составит личные натальные карты. Занятие по звукотерапии проведет специалист Центра звукотерапии Ольга Зайцева. В течение вечера можно посетить «COSMOпространство» и стать участником игры «Имаджинарум».

17.00 — литературно-развлекательная программа «В стране чудесного детства» — Детская библиотека № 11 (г. Тула, ул. Кауля, д. 47, корп. 1, телефон: 21−51−50).

Гостей библиотеки ждут: театрализованное представление для детей по сказке Корнея Ивановича Чуковского «Бармалей», театр теней по русской народной сказке «Царевна Лягушка», а также выступления коллективов «Колокольчик» и «Аккорд» Детского дома творчества Пролетарского округа. Завершится праздник чтением детских стихов, играми и викторинами. Самые активные участники получат призы и подарки.

17.00 — театрально-музыкальная гостиная «Большое литературное путешествие» — Модельная библиотека № 3 им. В. Ф. Руднева (г. Тула, ул. Октябрьская, д. 201, телефон: 43−03−14).

Библиотека предлагает гостям встречу с тульскими поэтами, посетив остров поэзии «Стихами говоря».

Затем можно отправиться в «Лавку чудес», чтобы узнать все о здоровом образе жизни, задать вопросы специалисту о лекарственных средствах, принять участие в познавательно-развлекательной программе «Главный по таблеточкам».

Посетители могут зайти в библиокафе «Тысяча книг и одна ночь», в меню которого предлагается: литературная игра «Кулинарные пристрастия великих людей», обзор библиотечной выставки «Книжный фуршет», чаепитие с тульскими пряниками. Выпить чашечку вкусного травяного напитка можно будет в фитобаре.

В «Творческой лаборатории» пройдут мастер-классы по изготовлению традиционной народной куклы «Веснянки» и рисованию растворимым кофе. Не пропустите замечательную фотовыставку «Пойман за чтением».

18.00 — праздник «Для друзей открыты двери» — Модельная библиотека № 14 (г. Тула, ул. Металлургов, д. 2-А, телефон: 40−70−00).

Для гостей выступит студия «Мастер Буфф», пройдет мастер-класс «Танцуем буги-вуги» с танцевальным клубом «Ё. П. Р. С.Т.».

Далее участники смогут погрузиться в магию японского аниме, узнать «Интересные факты о Японии» и принять участие в веер-викторине «В стране цветущей сакуры» и получить предсказания на иероглифах.

У самых смелых будет возможность пройти по следам Шерлока Холмса в театрализованном квесте с логическими загадками и зашифрованными письмами.

18.00 — Читайте! Смотрите! Удивляйтесь!" - Центральная районная библиотека (Ленинский район, пос. Ленинский, ул. Ленина, д. 5, тел. 72−53−92).

Библиотека приглашает гостей на гурман-вечер «В загадочном мире детектива», где можно узнать все о детективном жанре, просмотреть попурри «Книга на экран», прослушать обзор литературы «Мастера детективов» и принять участие в игре «Лучший сыщик».

Все желающие познакомятся с книжным дресс-кодом «Это необходимо прочитать каждому» и совершат виртуальную экскурсию «Под покровительством Фемиды» в историю права.

Мастер рукоделия Н. Зиновкина проведет мастер-класс «Игрушка для сна».

18.00 — Литературно-театральный коктейль «Почитаем, поиграем, отдохнем» — Городская библиотека № 22 (г. Тула, ул. Бондаренко, д. 11, телефон: 48−56−76).

Гостей ждут: литературно-театральная постановка по произведениям А. Волкова «Волшебник Изумрудного города», игра «Сказочный сундучок» и «Спроси у поэта». Писатель Егор Козлов научит ребят азам сочинительства и проведет мастер-класс «В „Стране цветов“ у Розы Филионор». Ярмарка литературных новинок «Через книги к добру и свету», рекламная акция «Книжное конфетти», фотозона «Библиотечная инсталляция».

18.00 — ночь читательских удовольствий «Приглашаем вас читать, фантазировать, играть» — Городская библиотека № 18 (г. Тула, Скуратовский м-н, д. 1, телефон: 31−33−46).

У шведского стола «Литературное ассорти» можно будет «продегустировать» литературные новинки и ответить на вопросы викторин. Мастер-класс по кляксографии будет интересен и детям, и взрослым. Самых маленьких посетителей встретит Бабушка-загадушка с шутками, играми и чтением любимых сказок. Весь вечер в библиотеке будет работать книжный фримаркет. Завершится «Библионочь» костюмированным арт-дефиле «Вернисаж литературных героев» от творческого коллектива «Кристаллики».

18.00 — «Вечер весенней сакуры» — Библиотечно-информационный комплекс (г. Тула, Красноармейский пр., д. 1, телефон: 55−49−47).

Вы познакомитесь с удивительной страной «Япония», ее традициями и символами, приобщитесь к поэзии природы — хокку, научитесь писать японские иероглифы и складывать оригами. Весь вечер на площадках выставка творческих работ «Японский букет Ясной Поляны» художника-флориста Корабельниковой М. Н. , клуб настольных и ролевых игр «Дракон в кубе», аквагрим, фотозона в японском стиле, турнир по «Судоку» и многое другое.

18.00 — Творческий портал «Япония: загадочная Страна» — Городская библиотека № 20 им. А. С. Пушкина (г. Тула, ул. М. Горького, д. 20, телефон: 34−12−64).

Гостей ждут мастер-классы по изготовлению цветов сакуры и знакового для японцев оригами «журавлик». Профессиональный художник научит рисовать японские иероглифы и королевские хризантемы. Участники узнают, что такое «кусудама», увидит старинный японский танец «Такекурабе» и дефиле-косплея «По следам Юкки».

В продолжение вечера состоится скайп-встреча с поэтессами Инмариль и Лекс Даэ «Драконы Японии».

Все смогут принять участие в фотосессии под ветками сакуры в национальном японском костюме.

19.00 — «Япония: лики времени» — Городская библиотека № 4 (г. Тула, ул. Металлургов, д. 34, телефон: 45−52−02).

Гости познакомятся с японской культурой, насладятся японской музыкой, посмотрят театральную фантазию по мотивам сказки «Журавль», поучаствуют в мастер-классе по изготовлению традиционной бумажной куклы шиори нингё, заглянут в «Чайный дворик». В арт-галерее «Библиотечный вернисаж» пройдет презентация выставки картин Ю. В. Федоровой «Танец кисти на белом листе» в оригинальной технике «Суми-э».

«Танец кисти на белом листе» в оригинальной технике «Суми-э». Гостям будут предложены предсказания японского гороскопа и фотосессия на фоне цветущей сакуры.