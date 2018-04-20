Фото УГИБДД по Тульской области.
В Туле на пр. Ленина «Газель» сбила участников ДТП
Одного из пострадавших госпитализировали.
19 апреля вечером в Туле возле дома №34 на проспекте Ленина произошло ДТП с участием автомобилей «Фольксваген Туарег» и «Мерседес-Бенц». В аварии никто не пострадал.
Однако через некоторое время мимо места происшествия проезжала пассажирская «Газель».
71-летний водитель сначала врезался в стоящий «Мерседес», а затем сбил двух участников ДТП, которые стояли возле автомобиля.
25-летнего молодого человека госпитализировали с различными травмами, 28-летнего мужчину отпустили после оказания медицинской помощи.
Все обстоятельства ДТП выясняются.
Другие статьи по темам
Место
Прочее