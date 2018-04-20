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В Туле на пр. Ленина «Газель» сбила участников ДТП
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле на пр. Ленина «Газель» сбила участников ДТП

Одного из пострадавших госпитализировали.

19 апреля вечером в Туле возле дома №34 на проспекте Ленина произошло ДТП с участием автомобилей «Фольксваген Туарег» и «Мерседес-Бенц». В аварии никто не пострадал.

Однако через некоторое время мимо места происшествия проезжала пассажирская «Газель».

71-летний водитель сначала врезался в стоящий «Мерседес», а затем сбил двух участников ДТП, которые стояли возле автомобиля.

25-летнего молодого человека госпитализировали с различными травмами, 28-летнего мужчину отпустили после оказания медицинской помощи.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

сегодня, в 11:37 +4
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