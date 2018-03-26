новости
новости
Регистрация
Тулякам расскажут о современном визуальном искусстве
Фото 02mir.ru

Тулякам расскажут о современном визуальном искусстве

Образовательное мероприятие будет бесплатным.

В Туле стартует просветительский проект «Современное визуальное искусство: от картины к арт-объекту».

Инициатор проекта — кандидат филологических наук Людмила Решетова, в чью сферу научных интересов входят проблемы взаимодействия искусств. Во время педагогической деятельности в ТГПУ им. Л. Н. Толстого разработала специальный курс для студентов «Современное и актуальное искусство».

Во время серии мероприятий взрослые и старшеклассники узнают, как  воспринимать современное искусство, какой месседж оно адресует и почему коллекционеры готовы платить огромные суммы, желая владеть им.

Например, картина Барнетта Ньюмана «Свет Анны» продана за 105 млн долларов! А самое дорогое произведение классического изобразительного искусства ушло с молотка на аукционе «Сотбис» за 76,7 млн долларов.

Это плотно фламандского живописца Питера Пауля Рубенса «Избиение младенцев», которое он писал в течение трех лет.

Первое мероприятие проекта «Как классическое искусство помогает понять современное» пройдет в формате «арт-чай» 31 марта в 12.00 в «Студии Марины Логуновой» по адресу: Тула, ул. Жуковского, 29.

Мероприятие бесплатное, предварительная запись здесь.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:08 +1
Другие статьи по темам
Событие
Современное искусствомероприятияпросветительский проект
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В тульском поселке Молодежный обрушилось ограждение кровли жилого дома
В тульском поселке Молодежный обрушилось ограждение кровли жилого дома
Теперь в Туле можно получить профессию риэлтора
Теперь в Туле можно получить профессию риэлтора
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.