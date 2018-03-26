Тулякам расскажут о современном визуальном искусстве

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В Туле стартует просветительский проект «Современное визуальное искусство: от картины к арт-объекту».

Инициатор проекта — кандидат филологических наук Людмила Решетова, в чью сферу научных интересов входят проблемы взаимодействия искусств. Во время педагогической деятельности в ТГПУ им. Л. Н. Толстого разработала специальный курс для студентов «Современное и актуальное искусство».

Во время серии мероприятий взрослые и старшеклассники узнают, как воспринимать современное искусство, какой месседж оно адресует и почему коллекционеры готовы платить огромные суммы, желая владеть им.

Например, картина Барнетта Ньюмана «Свет Анны» продана за 105 млн долларов! А самое дорогое произведение классического изобразительного искусства ушло с молотка на аукционе «Сотбис» за 76,7 млн долларов.

Это плотно фламандского живописца Питера Пауля Рубенса «Избиение младенцев», которое он писал в течение трех лет.

Первое мероприятие проекта «Как классическое искусство помогает понять современное» пройдет в формате «арт-чай» 31 марта в 12.00 в «Студии Марины Логуновой» по адресу: Тула, ул. Жуковского, 29.

Мероприятие бесплатное, предварительная запись здесь.