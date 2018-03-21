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Социальная акция в Туле: «Цирк – территория счастья!»
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Социальная акция в Туле: «Цирк – территория счастья!»

Так называется новая социальная программа Росгосцирка.

В рамках этой программы дети и взрослые смогут поближе познакомиться с волшебным миром цирка и пообщаться с самыми разными животными. Все участники акции получат мощный заряд положительных эмоций и хорошего настроения.

У Тульского цирка, как у хорошего факира в цилиндре, всегда найдется что-нибудь праздничное, полезное и интересное для своих зрителей. Акции, сюрпризы, специальные билеты и прочее… Главное, не стесняться набрать волшебный телефонный номер и узнать, что в этот раз для вас приготовил маг и чародей цирк.

На самом деле, поход в цирк — отличная возможность провести время всей семьей. Взрослые на два часа могут снова вернуться в детство, а малыши — получить истинное удовольствие от искусства цирковых артистов и дрессированных животных.

А посмотреть в этой программе есть на что! Это цирковое шоу увлекает зрителей в яркий удивительный мир веселья, красоты и рискованных трюков. В этой разножанровой программе участвуют экзотические животные, особенно порадует детишек пародийное шоу шимпанзе. Красавицы-джигитки на верблюдах, воздушные гимнасты на корд-де-волане, полотнах, американское колесо…

Чего только стоит уникальный номер заслуженного артиста России эквилибриста Александа Маслова — то, что делает он, не может повторить больше никто в мире! Ему стоя аплодировал сам Майкл Джексон. Певец признавался, что российские артисты его просто поразили.

Номер Александра Маслова с оригинальным аппаратом «Эквилибристы в движущемся кольце» — это нечто совершенно нереальное для человеческого восприятия. Александр стоит на арене перед пятиметровой металлической конструкцией, к которой приставляют лестницу.


Тут не надо верить на слово – надо увидеть своими глазами пирамиду  Маслова!
Только в Тульском цирке до 15 апреля!

Артист берет шест, ставит себе на голову, и на этот перш взбирается его партнер Денис. Александр, удерживая молодого артиста на голове, балансируя, без страховки забирается по лестнице на маленькую площадку. Когда вся эта пирамида поднимается на высоту — уже там, практически под куполом, Денис выполняет стойку на одной руке на шесте. Высота гимнаста на руке под куполом — 15 метров!

Один только шест весит 25 кг плюс вес Дениса — получается, что Александр удерживает на лбу конструкцию весом 85 кг — больше, чем весит сам!

Без сомнения, этот уникальный номер нужно увидеть своими глазами. До встречи на «Тропик-шоу» в Тульском цирке!
 

Запишите адрес

Тула, ул. Советская, 98. Справки по тел. 8 (4872) 31-12-98. circus-tula.ru

Галерея
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 1
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 2
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 3
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 4
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 5
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 6
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 7
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 8
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 9
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 10
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 11
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 12
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 13
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 14
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 15
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 16
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 17
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 18
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 19
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 20
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 21
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 22
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 23
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 24
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 25
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 26
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 27
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 28
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 29
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 30
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 31
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 32
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 33
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 34
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 35
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 36
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 37
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 38
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 39
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 40
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 41
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 42
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 43
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 44
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 45
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 46
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 47
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 48
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 49
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 50
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 51
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 52
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 53
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 54
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 55
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 56
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 57
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 58
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 59
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 60
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 61
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 62
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 63
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 64
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 65
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 66
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 67
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 68
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 69
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 70
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 71
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 72
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 73
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 74
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 75
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 76
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 77
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 78
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 79
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 80
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 81
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 82
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 83
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 84
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 85
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 86
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 87
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 88
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 89
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 90
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 91
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 92
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 93
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 94
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 95
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 96
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 97
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 98
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 99
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 100
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 101
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 102
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 103
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 104
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 105
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 106
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 107
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 108
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 109
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 110
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 111
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 112
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 113
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 114
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 115
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 116
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 117
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 118
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 119
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 120
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 121
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 122
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 123
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 124
Программа Тропик-шоу в Тульском цирке, Фото: 125
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Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 10:46 +1
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