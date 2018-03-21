Социальная акция в Туле: «Цирк – территория счастья!»

В рамках этой программы дети и взрослые смогут поближе познакомиться с волшебным миром цирка и пообщаться с самыми разными животными. Все участники акции получат мощный заряд положительных эмоций и хорошего настроения.

У Тульского цирка, как у хорошего факира в цилиндре, всегда найдется что-нибудь праздничное, полезное и интересное для своих зрителей. Акции, сюрпризы, специальные билеты и прочее… Главное, не стесняться набрать волшебный телефонный номер и узнать, что в этот раз для вас приготовил маг и чародей цирк.

На самом деле, поход в цирк — отличная возможность провести время всей семьей. Взрослые на два часа могут снова вернуться в детство, а малыши — получить истинное удовольствие от искусства цирковых артистов и дрессированных животных.

А посмотреть в этой программе есть на что! Это цирковое шоу увлекает зрителей в яркий удивительный мир веселья, красоты и рискованных трюков. В этой разножанровой программе участвуют экзотические животные, особенно порадует детишек пародийное шоу шимпанзе. Красавицы-джигитки на верблюдах, воздушные гимнасты на корд-де-волане, полотнах, американское колесо…

Чего только стоит уникальный номер заслуженного артиста России эквилибриста Александа Маслова — то, что делает он, не может повторить больше никто в мире! Ему стоя аплодировал сам Майкл Джексон. Певец признавался, что российские артисты его просто поразили.

Номер Александра Маслова с оригинальным аппаратом «Эквилибристы в движущемся кольце» — это нечто совершенно нереальное для человеческого восприятия. Александр стоит на арене перед пятиметровой металлической конструкцией, к которой приставляют лестницу.



Тут не надо верить на слово – надо увидеть своими глазами пирамиду Маслова!

Только в Тульском цирке до 15 апреля!

Артист берет шест, ставит себе на голову, и на этот перш взбирается его партнер Денис. Александр, удерживая молодого артиста на голове, балансируя, без страховки забирается по лестнице на маленькую площадку. Когда вся эта пирамида поднимается на высоту — уже там, практически под куполом, Денис выполняет стойку на одной руке на шесте. Высота гимнаста на руке под куполом — 15 метров!

Один только шест весит 25 кг плюс вес Дениса — получается, что Александр удерживает на лбу конструкцию весом 85 кг — больше, чем весит сам!

Без сомнения, этот уникальный номер нужно увидеть своими глазами. До встречи на «Тропик-шоу» в Тульском цирке!



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