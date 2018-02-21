Под Смоленском найдены останки туляков, погибших в 1943 году

В сентябре 2017 года в Демидовском районе Смоленской области состоялась церемония перезахоронения останков бойцов и командиров Красной Армии, обнаруженных поисковиками на территории района в полевом сезоне 2016-2017 гг.

На протяжении двух лет поисковому объединению им. Героя Советского Союза П.Д. Хренова (командир Корнеев А.В.), в составе которого отряды «Патриот», «Чека», «Сапшо», удалось обнаружить останки 32 воинов.

Останки 26 воинов обнаружены уже в ходе нового сезона 2017 года и их имена удалось восстановить по исследованиям архивных документов.

- Теперь предстоит большая работа по поиску родственников погибших. Мы приложим все усилия, чтобы отыскать их, сообщить, что их родные не лежат в чистом поле, на местах своей гибели, а похоронены в достойном месте на «Поле Памяти», как они того и заслужили. Потомки погибших в любое время могут прийти на их могилу и отдать дань памяти…

Надеемся, что очень скоро мы соберем на большой Вечер памяти детей, внуков, правнуков погибших красноармейцев из Азербайджана, Грузии, Казахстана, Украины, Узбекистана, Башкирии, Саратовской, Тульской, Воронежской областей и многих других регионов. Ведь именно оттуда и призывались погибшие защитники Смоленщины, - сообщают поисковики.

Среди найденных воинов есть двое туляков.

Кудинов Константин Яковлевич

Год рождения: 1923

Место рождения: Тульская обл., Серебряно-Прудский р-н, Климовский с/с.

Воинское звание и место службы: красноармеец , 1-й номер ПТР Ружья, истребитель танков 101 осбр.

Дата и место призыва: 1942, Серебряно-Прудский РВК, Тульская обл., Серебряно-Прудский р-н.

ФИО и адрес родственников на момент призыва в РККА: Тульская обл., Серебряно-Прудский р-н, Климовский с/с, отец: : Кудинов Яков Васильевич.

Убит: 09.1943

Филимонов Петр Дмитриевич

Год рождения: 1922

Место рождения: Тульская обл., Ивановский р-н, Богославский с/с, д. Мятитрубово.

Воинское звание и место службы: Ст. сержант, ком.отделения, пулеметчик, 101 осбр.

Дата и место призыва: 1940, Ивановский РВК, Тульская обл.

ФИО и адрес родственников на момент призыва в РККА: Тульская обл., Ивановский р-н, Богославский с/с, мать: Филимонова Елизавета Владимировна.

Убит: 09.1943

Если знаете указанных людей, обращайтесь к координатору по работе Александру Семенову. Тел. 8(904) 361 14 71, e-mail: aleksandrs067@ya.ru