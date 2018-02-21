новости
новости
Регистрация
Под Смоленском найдены останки туляков, погибших в 1943 году

Под Смоленском найдены останки туляков, погибших в 1943 году

Разыскиваются родственники красноармейцев.

В сентябре 2017 года в Демидовском районе Смоленской области состоялась церемония перезахоронения останков бойцов и командиров Красной Армии, обнаруженных поисковиками на территории района в полевом сезоне 2016-2017 гг.

На протяжении двух лет поисковому объединению им. Героя Советского Союза П.Д. Хренова (командир Корнеев А.В.), в составе которого отряды «Патриот», «Чека», «Сапшо», удалось обнаружить останки 32 воинов.

Останки 26 воинов обнаружены уже в ходе нового сезона 2017 года и их имена удалось восстановить по исследованиям архивных документов.

- Теперь предстоит большая работа по поиску родственников погибших. Мы приложим все усилия, чтобы отыскать их, сообщить, что их родные не лежат в чистом поле, на местах своей гибели, а похоронены в достойном месте на «Поле Памяти», как они того и заслужили. Потомки погибших в любое время могут прийти на их могилу и отдать дань памяти…

Надеемся, что очень скоро мы соберем на большой Вечер памяти детей, внуков, правнуков погибших красноармейцев из Азербайджана, Грузии, Казахстана, Украины, Узбекистана, Башкирии, Саратовской, Тульской, Воронежской областей и многих других регионов. Ведь именно оттуда и призывались погибшие защитники Смоленщины, - сообщают поисковики.

Среди найденных воинов есть двое туляков.

Кудинов Константин Яковлевич

Год рождения: 1923
Место рождения: Тульская обл., Серебряно-Прудский р-н, Климовский с/с.
Воинское звание и место службы: красноармеец , 1-й номер ПТР Ружья, истребитель танков 101 осбр.
Дата и место призыва: 1942, Серебряно-Прудский РВК, Тульская обл., Серебряно-Прудский р-н.
ФИО и адрес родственников на момент призыва в РККА: Тульская обл., Серебряно-Прудский р-н, Климовский с/с, отец: : Кудинов Яков Васильевич.
Убит: 09.1943

Филимонов Петр Дмитриевич

Год рождения: 1922
Место рождения: Тульская обл., Ивановский р-н, Богославский с/с, д. Мятитрубово.
Воинское звание и место службы: Ст. сержант, ком.отделения, пулеметчик, 101 осбр.
Дата и место призыва: 1940, Ивановский РВК, Тульская обл.
ФИО и адрес родственников на момент призыва в РККА: Тульская обл., Ивановский р-н, Богославский с/с, мать: Филимонова Елизавета Владимировна.
Убит: 09.1943

Если знаете указанных людей, обращайтесь к координатору по работе Александру Семенову. Тел. 8(904) 361 14 71, e-mail: aleksandrs067@ya.ru

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:59 +5
Другие статьи по темам
Место
ТулаСмоленская область
Прочее
останки воиновсолдаты

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

22 и 23 февраля в Туле ограничат движение транспорта
22 и 23 февраля в Туле ограничат движение транспорта
Полная афиша мероприятий в Туле ко Дню защитника Отечества
Полная афиша мероприятий в Туле ко Дню защитника Отечества
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.