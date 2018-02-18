Игры, танцы и блины: Как туляки провожали зиму на набережной

Фоторепортаж Алексея Пирязева

В последний день масленичной недели на набережной Упы для жителей и гостей оружейной столицы развернулись широкие гуляния.

Туляки с удовольствием перетягивали канат, метали шапки, дрались подушками и лазили по столбу.

Самые маленькие туляки увидели сказочное представление от театра кукол.

А еще всех желающих угощали блинами и чаем из самовара. По подсчетам организаторов, сладкие символы весеннего солнца попробовали более 7000 гостей праздника.

Хэдлайнером праздничного концерта стал Стас Даньшин, финалист «Новой волны-2017”.

Татьяна Сопченко, Елена и Егор Шлёнские, Алла Янковская, Анна и Артем Крупнины:

- Очень хорошо, что таких праздников на открытых площадках с каждым годом становится все больше. Провожать Масленицу вместе — наша семейная традиция. В прошлом году мы были в парке, в этом решили прийти на набережную. Мы здесь были в позапрошлом году, но тогда все было скромнее, на этот раз очень много развлечений, особенно для детей! Нам очень понравились площадки с исконно русскими играми. А еще угощение блинами. Они здесь сладкие, вкусные! Ну и, конечно, чай из самовара! Праздник очень душевный получился!

Иван Романов и Анастасия Давиденко:

- Мы здесь впервые. Здесь здорово, людей много, даже знакомых встретили. Вообще, Масленица — это очень хороший повод собраться всем вместе и погулять. И даже весна уже чувствуется!

Виктория, Альбина и Сергей Сычёвы:

- Мы не пропускаем ни одного праздника на набережной. И на дне города были и сегодня тоже пришли поесть блинов. Год от года здесь становится интереснее и людей приходит больше. Для детей очень познавательно: на площадках рассказывают о русских традициях. И концертная программа очень веселая! Масленица — это наше наследие. Его нужно сохранять. А еще и солнышко сегодня выглянуло и теплее стало — весна очень чувствуется. Атмосфера здесь такая легкая, праздничная!

Финальным аккордом праздника стало сожжение чучела Маслены — символа зимы.