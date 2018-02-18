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Игры, танцы и блины: Как туляки провожали зиму на набережной
Фоторепортаж Алексея Пирязева

Игры, танцы и блины: Как туляки провожали зиму на набережной

Традиционно гостей праздника угощали символами Масленицы, испеченными на гигантской сковородке.

В последний день масленичной недели на набережной Упы для жителей и гостей оружейной столицы развернулись широкие гуляния.

Туляки с удовольствием перетягивали канат, метали шапки, дрались подушками и лазили по столбу.

Самые маленькие туляки увидели сказочное представление от театра кукол.

А еще всех желающих угощали блинами и чаем из самовара. По подсчетам организаторов, сладкие символы весеннего солнца попробовали более 7000 гостей праздника.

Хэдлайнером праздничного концерта стал Стас Даньшин, финалист «Новой волны-2017”.

 

Татьяна Сопченко, Елена и Егор Шлёнские, Алла Янковская, Анна и Артем Крупнины:

- Очень хорошо, что таких праздников на открытых площадках с каждым годом становится все больше. Провожать Масленицу вместе — наша семейная традиция. В прошлом году мы были в парке, в этом решили прийти на набережную. Мы здесь были в позапрошлом году, но тогда все было скромнее, на этот раз очень много развлечений, особенно для детей! Нам очень понравились площадки с исконно русскими играми. А еще угощение блинами. Они здесь сладкие, вкусные! Ну и, конечно, чай из самовара! Праздник очень душевный получился!

Иван Романов и Анастасия Давиденко:

- Мы здесь впервые. Здесь здорово, людей много, даже знакомых встретили. Вообще, Масленица — это очень хороший повод собраться всем вместе и погулять. И даже весна уже чувствуется!

Виктория, Альбина и Сергей Сычёвы:

- Мы не пропускаем ни одного праздника на набережной. И на дне города были и сегодня тоже пришли поесть блинов. Год от года здесь становится интереснее и людей приходит больше. Для детей очень познавательно: на площадках рассказывают о русских традициях. И концертная программа очень веселая! Масленица — это наше наследие. Его нужно сохранять. А еще и солнышко сегодня выглянуло и теплее стало — весна очень чувствуется. Атмосфера здесь такая легкая, праздничная!

Финальным аккордом праздника стало сожжение чучела Маслены — символа зимы.

Галерея
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 1
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 2
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 3
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 4
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 5
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 6
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 7
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 8
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 9
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 10
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 11
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 12
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 13
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 14
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 15
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 16
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 17
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 18
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 19
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 20
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 21
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 22
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 23
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 24
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 25
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 26
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 27
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 28
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 29
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 30
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 31
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 32
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 33
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 34
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 35
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 36
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 37
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 38
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 39
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 40
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 41
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 42
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 43
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 44
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 45
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 46
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 47
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 48
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 49
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 50
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 51
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 52
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 53
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 54
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 55
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 56
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 57
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 58
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 59
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 60
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 61
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 62
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 63
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 64
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 65
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 66
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 67
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 68
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 69
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 70
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 71
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 72
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 73
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 74
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 75
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 76
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 77
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 78
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 79
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 80
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 81
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 82
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 83
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 84
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 85
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 86
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 87
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 88
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 89
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 90
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 91
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 92
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 93
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 94
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 95
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 96
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 97
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 98
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 99
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 100
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 101
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 102
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 103
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 104
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 105
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 106
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 107
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 108
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 109
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 110
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 111
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 112
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 113
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 114
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 115
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 116
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 117
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 118
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 119
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 120
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 121
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 122
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 123
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 124
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 125
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 126
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 127
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 128
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 129
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 130
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 131
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 132
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 133
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 134
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 135
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 136
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 137
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 138
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 139
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 140
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 141
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 142
Как туляки провожали зиму на набережной Упы, Фото: 143
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Автор: Юлия Гришина, вчера, в 19:59 +3
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