После победы над «Воронежем» волейболистке «Тулицы» предложили руку и сердце

Фото Дмитрия Дзюбина

Тулячки дважды одержали победу в играх четырнадцатого тура высшей лиги «А». Их соперницами стали спортсменки «Воронежа».

В первой игре, которая состоялась 17 февраля, «Тулица» одержала убедительную победу со счётом 3:0 (25:18, 25:19, 25:15). В воскресенье тулячки закрепили успех таким же счётом (25:10, 25:15, 25:20).

Кстати, в конце игры произошло то, чего не ожидали ни спортсменки, ни их болельщики – молодой человек волейболистки «Тулицы» Ольги Вязовик вышел на манеж и на глазах десятков зрителей предложил девушке руку и сердце.

Поздравляем наших спортсменок с победой и предлагаем вам посмотреть на самые запоминающиеся моменты матча, попавшие в объектив нашего фотокорреспондента Дмитрия Дзюбина.