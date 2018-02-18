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После победы над «Воронежем» волейболистке «Тулицы» предложили руку и сердце
Фото Дмитрия Дзюбина

После победы над «Воронежем» волейболистке «Тулицы» предложили руку и сердце

Вторая игра четырнадцатого тура высшей лиги «А» состоялась в манеже стадиона «Арсенал».

Тулячки дважды одержали победу в играх четырнадцатого тура высшей лиги «А». Их соперницами стали спортсменки «Воронежа».

В первой игре, которая состоялась 17 февраля, «Тулица» одержала убедительную победу со счётом 3:0 (25:18, 25:19, 25:15). В воскресенье тулячки закрепили успех таким же счётом (25:10, 25:15, 25:20).

Кстати, в конце игры произошло то, чего не ожидали ни спортсменки, ни их болельщики – молодой человек волейболистки «Тулицы» Ольги Вязовик вышел на манеж и на глазах десятков зрителей предложил девушке руку и сердце.

Поздравляем наших спортсменок с победой и предлагаем вам посмотреть на самые запоминающиеся моменты матча, попавшие в объектив нашего фотокорреспондента Дмитрия Дзюбина.

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Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 1
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 2
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 3
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 4
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 5
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 6
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 7
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 8
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 9
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 10
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 11
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 12
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 13
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 14
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 15
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 16
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 17
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 18
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 19
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 20
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 21
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 22
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 23
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 24
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 25
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 26
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 27
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 28
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 29
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 30
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 31
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 32
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 33
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 34
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 35
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 36
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 37
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 38
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 39
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 40
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 41
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 42
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 43
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 44
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 45
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 46
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 47
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 48
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 49
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 50
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 51
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 52
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 53
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 54
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 55
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 56
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 57
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 58
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 59
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 60
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 61
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 62
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 63
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 64
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 65
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 66
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 67
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 68
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 69
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 70
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 71
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 72
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 73
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 74
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 75
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 76
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 77
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 78
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 79
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 80
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 81
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 82
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 83
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 84
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 85
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 86
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 87
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 88
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 89
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 90
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 91
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 92
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 93
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 94
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 95
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 96
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 97
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 98
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 99
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 100
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 101
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 102
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 103
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 104
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 105
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 106
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 107
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 108
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 109
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 110
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 111
Волейбольный матч Тула - Волейбол, Фото: 112
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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:22 +8
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