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Туляков приглашают на мюзикл-провокацию «Аллилуйя любви»

Туляков приглашают на мюзикл-провокацию «Аллилуйя любви»

Премьера состоится 2 марта в ГКЗ.

Туляков приглашают на премьерный показ авторского мюзикла-провокации «Аллилуйя любви».

Необыкновенный, уникальный, вдохновляющий, будоражащий, восхитительный концерт-событие, подготовленный к празднованию одного года с момента основания Театрально-концертного центра.

Самое сильное в мире чувство — это любовь. Сколько книг, спектаклей, музыки, фильмов, стихов вдохновлено ей. Часто история любви сопровождается трагедией — Ромео и Джульетта, Тристан и Изольда, Атос и Миледи, Мастер и Маргарита, Снегурочка и Мизгирь, Порги и Бесс…

А что если герои трагедий преодолеют злой рок? Что будет, если финал у всем известных историй будет счастливым, а герои обретут друг друга и их чувства вспыхнут с новой силой?

Мюзикл-провокация «Аллилуйя любви» даст ответы на эти вопросы. Невероятное действо, в котором переплетутся театральные постановки и музыкальные номера, костюмированные представления и вокальные импровизации, русские народные инструменты и джаз и многое-многое другое!

Вы услышите мировые музыкальные хиты в уникальной аранжировке, саундтреки из таких кинокартин и мюзиклов, как «Титаник», «Д'Артаньян и три мушкетёра», «Собор Парижской Богоматери», «Призрак оперы» и других.

Мюзикл поставлен режиссёрами театра «Эрмитаж», в постановке принимают участие все коллективы Театрально-концертного центра:

  • театр «Эрмитаж»,
  • оркестр русских народных инструментов «Тульские узоры»,
  • кавер-группа Jazzophrenia,
  • джаз-бэнд «Билет на М.А.Р.С.»,
  • фолк-проект LaVerden,
  • ансамбль струнной музыки El Classic,
  • детская театральная школа-студия «ЭРМИТАЖик».

Премьера пройдёт Городском концертном зале 2 марта в 19.00.

Билеты можно приобрести в кассе Городского концертного зала, в антикафе «Театральный дворик». Справки по телефонам: 71-67-68 и 71-67-33.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:56 +1
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