В Туле на Пролетарском мосту столкнулись ВАЗ и Opel

Дорожно-транспортное происшествие на ул. Советской на съезде с Пролетарского моста произошло около получаса назад.

Как сообщили Myslo очевидцы, столкнулись Ваз-21099 и, предположительно, Opel. У последнего авто повреждена передняя часть.

Обстоятельства ДТП на данный момент устанавливаются. О пострадавших не сообщается.