В Туле на Пролетарском мосту столкнулись ВАЗ и Opel
Движение трамваев в обе стороны остановлено.
Дорожно-транспортное происшествие на ул. Советской на съезде с Пролетарского моста произошло около получаса назад.
Как сообщили Myslo очевидцы, столкнулись Ваз-21099 и, предположительно, Opel. У последнего авто повреждена передняя часть.
Обстоятельства ДТП на данный момент устанавливаются. О пострадавших не сообщается.
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