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В Туле на Пролетарском мосту столкнулись ВАЗ и Opel

В Туле на Пролетарском мосту столкнулись ВАЗ и Opel

Движение трамваев в обе стороны остановлено.

Дорожно-транспортное происшествие на ул. Советской на съезде с Пролетарского моста произошло около получаса назад.

Как сообщили Myslo очевидцы, столкнулись Ваз-21099 и, предположительно, Opel. У последнего авто повреждена передняя часть.

Обстоятельства ДТП на данный момент устанавливаются. О пострадавших не сообщается.

 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:09 +2
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