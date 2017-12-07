В Туле состоится грандиозное шоу от режиссёра «Цирка дю Солей»

Масштабное, захватывающее зрелище, шоу «Я» — то, к чему Филипп шел все годы своей карьеры — состоится 4 марта 2018 года в ГКЗ.

Шоу «Я» – это не просто концерт, это мысли Филиппа, его чувства, его мечты. Певец всегда был открыт для своих поклонников, был готов делиться самым сокровенным, показать свое истинное «Я». С Франко Драгоне Филипп Киркоров познакомился в Лас-Вегасе на шоу A New Day Селин Дион, также поставленном этим режиссером. Прошло долгих 12 лет, прежде чем воплотилась в жизнь их договоренность о сотрудничестве. Драгоне считает Филиппа артистом, талантом, профессионалом. На Киркорова же громадное впечатление произвели ранее увиденные работы режиссера. В прошлом году состоялась грандиозная премьера шоу «Я». Сам певец считает ее главной программой в своей жизни.

Интернациональной команде Франко Драгоне (Franko Dragone Entertainment Group) удалось поставить умопомрачительное представление. Над шоу трудились: хореограф-постановщик Тони Теста (США), архитектор и дизайнер Маркос Виналь (Бельгия), художник по свету Алан Лорти (Канада), автор аранжировок и музыкальный директор Иван Кассар (Франция). Россия представлена кутюрье Валентином Юдашкиным и режиссером Павлом Брюном.

Воплотить задуманное получилось благодаря уникальной сцене-трансформеру, на которой смогли установить даже настоящий фонтан. Светодиодные экраны, 3D-графика и сотни красочных костюмов потрясают воображение. По признанию самого Филиппа, ему хочется перевернуть мир и подарить людям праздник.