новости
новости
Регистрация
В Туле состоится грандиозное шоу от режиссёра «Цирка дю Солей»

В Туле состоится грандиозное шоу от режиссёра «Цирка дю Солей»

В ГКЗ снова ожидается аншлаг: Филипп Киркоров покажет свое обновленное супершоу «Я», поставленное Франко Драгоне.

Масштабное, захватывающее зрелище, шоу «Я» — то, к чему Филипп шел все годы своей карьеры — состоится 4 марта 2018 года в ГКЗ.

Шоу «Я» – это не просто концерт, это мысли Филиппа, его чувства, его мечты. Певец всегда был открыт для своих поклонников, был готов делиться самым сокровенным, показать свое истинное «Я». С Франко Драгоне Филипп Киркоров познакомился в Лас-Вегасе на шоу A New Day Селин Дион, также поставленном этим режиссером. Прошло долгих 12 лет, прежде чем воплотилась в жизнь их договоренность о сотрудничестве. Драгоне считает Филиппа артистом, талантом, профессионалом. На Киркорова же громадное впечатление произвели ранее увиденные работы режиссера. В прошлом году состоялась грандиозная премьера шоу «Я». Сам певец считает ее главной программой в своей жизни.

Купить билет

 

Интернациональной команде Франко Драгоне (Franko Dragone Entertainment Group) удалось поставить умопомрачительное представление. Над шоу трудились: хореограф-постановщик Тони Теста (США), архитектор и дизайнер Маркос Виналь (Бельгия), художник по свету Алан Лорти (Канада), автор аранжировок и музыкальный директор Иван Кассар (Франция). Россия представлена кутюрье Валентином Юдашкиным и режиссером Павлом Брюном.

Воплотить задуманное получилось благодаря уникальной сцене-трансформеру, на которой смогли установить даже настоящий фонтан. Светодиодные экраны, 3D-графика и сотни красочных костюмов потрясают воображение. По признанию самого Филиппа, ему хочется перевернуть мир и подарить людям праздник.

сегодня, в 10:26 0
Другие статьи по темам
Люди
Филипп Киркоров
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

7 декабря на некоторых улицах Тулы отключили светофоры
7 декабря на некоторых улицах Тулы отключили светофоры
В Туле возле Платоновского парка застряла фура
В Туле возле Платоновского парка застряла фура
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.