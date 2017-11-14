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Туляк спрятался от судебных приставов в соломе

Туляк спрятался от судебных приставов в соломе

Однако его быстро нашли.

Туляк задолжал двум бывшим супругам 170 тысяч рублей. Эту сумму он должен был выплатить на содержание двоих несовершеннолетних детей. Длительное время нерадивый отец никак не участвовал в жизни детей, не общался с ними и не платил алименты.

Судебные приставы прибыли по адресу должника. Дверь открыл отец неплательщика, сообщив, что дома никого нет, кроме него, а его сын находится в Мурманске. Однако во время разговора приставы услышали шум в доме. Как выяснилось, должник находился совсем не в Мурманске, а дома, на чердаке.

Когда судебные приставы залезли на чердак, неплательщик пытался зарыться в разбросанную там солому.

В результате в отношении должника был составлен протокол о привлечении его к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Тульской области, суд, рассмотрев материалы по делу об административном правонарушении, признал мужчину виновным и назначил наказание в виде обязательных работ.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:40 +4
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