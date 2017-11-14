Туляк спрятался от судебных приставов в соломе

Туляк задолжал двум бывшим супругам 170 тысяч рублей. Эту сумму он должен был выплатить на содержание двоих несовершеннолетних детей. Длительное время нерадивый отец никак не участвовал в жизни детей, не общался с ними и не платил алименты.

Судебные приставы прибыли по адресу должника. Дверь открыл отец неплательщика, сообщив, что дома никого нет, кроме него, а его сын находится в Мурманске. Однако во время разговора приставы услышали шум в доме. Как выяснилось, должник находился совсем не в Мурманске, а дома, на чердаке.

Когда судебные приставы залезли на чердак, неплательщик пытался зарыться в разбросанную там солому.

В результате в отношении должника был составлен протокол о привлечении его к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Тульской области, суд, рассмотрев материалы по делу об административном правонарушении, признал мужчину виновным и назначил наказание в виде обязательных работ.