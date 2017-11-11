В Туле пройдет областной кадетский бал

Фото пресс-службы Министерства молодежной политики Тульской области

Он состоится 14 ноября в Доме дворянского собрания.

Более 50 воспитанников Первомайского кадетского корпуса, Тульского суворовского военного училища и кадетских классов Тулы примут участие в танцевальном конкурсе — областном кадетском балу «Отчизны верные сыны».

В программу соревнований вошли полонез, вальс, кадриль и рок-н-ролл.

Победители конкурса отправятся на Всероссийский бал кадетов.

Также с творческими номерами перед зрителями выступят ансамбль барабанщиц «Russian drums», хор «Возрождение», эстрадный балет «Ремикс», военно-патриотический клуб «Тулизар», ансамбль бального танца «Элегия», танцевально-спортивный клуб «Стиль» и солистка Тульской областной филармонии Вера Лобан.

Бал пройдет 14 ноября в колонном зале Дома дворянского собрания по адресу: Тула, пр. Ленина, 44.

Начало в 15.00.