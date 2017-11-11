Фото пресс-службы МЧС России по Тульской области
В Чернском районе сгорела дача
Инцидент произошел в субботу утром.
11 ноября в 7.26 на в Единую службу спасения поступило сообщение о возгорании дачи на ул. Толстого в поселке Скуратовский Чернского района.
Прибыв на место в 7.32 3 пожарных расчета приступили к ликвидации горения. Уже через 10 минут пожар был потушен.
В результате происшествия сгорела кровля по всей площади здания.
Имеется пострадавший.
Причина пожара устанавливается.
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