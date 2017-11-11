В Чернском районе сгорела дача

Фото пресс-службы МЧС России по Тульской области

11 ноября в 7.26 на в Единую службу спасения поступило сообщение о возгорании дачи на ул. Толстого в поселке Скуратовский Чернского района.

Прибыв на место в 7.32 3 пожарных расчета приступили к ликвидации горения. Уже через 10 минут пожар был потушен.

В результате происшествия сгорела кровля по всей площади здания.

Имеется пострадавший.

Причина пожара устанавливается.