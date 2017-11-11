В Тульской области на станции Мордвес открылся исторический центр

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11 ноября после реконструкции открылась станция Мордвес и историко-культурный центр в честь 180-летия железных дорог России.

В музее представлена экспозиция, посвященная героям-мордвесцам, участникам Отечественной войны 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной войн, а также строителям железных дорог конца XIX – середины XX века.

На привокзальной площади установлена техника, которая использовалась при строительстве железных дорог, а в вагоне-теплушке историки воссоздали уголок быта советских железнодорожников середины XX века.

Мордвес стал 13-ой станцией-музеем в Тульской области.

В ходе реконструкции на станции создана безбарьерная среда для маломобильных граждан, обновлено покрытие платформ, система освещения, установлены новые скамейки, сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».