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В Тульской области на станции Мордвес открылся исторический центр
Фото ecopark.su

В Тульской области на станции Мордвес открылся исторический центр

Музейная композиция посвящена участникам Отечественных войн и строителям железных дорог конца 19 - середины 20 веков.

11 ноября после реконструкции открылась станция Мордвес и историко-культурный центр в честь 180-летия железных дорог России. 

В музее представлена экспозиция, посвященная героям-мордвесцам, участникам Отечественной войны 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной войн, а также строителям железных дорог конца XIX – середины XX века. 

На привокзальной площади установлена техника, которая использовалась при строительстве железных дорог, а в вагоне-теплушке историки воссоздали уголок быта советских железнодорожников середины XX века.   

Мордвес стал 13-ой станцией-музеем в Тульской области. 

В ходе реконструкции на станции создана безбарьерная среда для маломобильных граждан, обновлено покрытие платформ, система освещения, установлены новые скамейки, сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 19:08 +3
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