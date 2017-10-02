Какая погода ждет туляков в октябре

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Синоптики обещают, что первые заморозки придут на территорию региона к концу месяца.

По предварительному прогнозу Центра Фобос, средняя температура воздуха в октябре составит 6-12 градусов тепла, в ночные часы -2…+2°С.

Тепло вернется на территорию региона уже в этот четверг, 5 октября, тогда в дневные часы воздух прогреется до +12°С, ночью столбики термометра будут показывать +7°С. До конца недели в Тульской области переменная облачность и небольшой дождь. Тепло сохранится до середины следующей недели, а вот дожди утихнут. В дневные часы столбики термометра поднимутся до отметки +11°С, в ночные часы будет до +2°С.

Последняя декада октября обещает быть прохладной: +2…+6°С днем и около 0°С ночью, переменная облачность, временами небольшие дожди.

В целом, по оценке синоптиков, жителей Тульской области ожидает среднестатистический октябрь.