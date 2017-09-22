17-летний туляк продал ростовчанкам несуществующую обувь

Полицейские предполагают, что молодой человек может быть причастен к нескольким десяткам фактам подобного мошенничества.

В дежурную часть отдела полиции «Привокзальный» обратились три жительницы Ростовской области. Женщины заявили, что еще в апреле они стали жертвами мошенничества.

На одном из сайтов они увидели объявление о продаже обуви и захотели ее приобрести. Они перечислили продавцу от 3,8 тысяч до 6 тысяч рублей в качестве оплаты. После этого продавец перестал выходить на связь.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что мошенник проживает в Привокзальном районе Тулы. Аферистом оказался 17-летний парень.

В полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Оперативники предполагают, что молодой человек может быть причастен к нескольким десяткам фактам подобного мошенничества.

В пресс-службе УМВД по Тульской области рассказали, что в рамках расследования уголовного дела полицейские установят обстоятельства преступной деятельности задержанного.