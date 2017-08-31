новости
новости
Регистрация
В Новомосковске в аварии пострадал годовалый малыш
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Новомосковске в аварии пострадал годовалый малыш

К счастью, он получил незначительные травмы.

30 августа в 13.00 в Новомосковске на улице Кукунина 32-летний мужчина, управляя автомобилем УАЗ, при повороте налево не пропустил двигавшуюся по равнозначной дороге встречную «Хонду» и столкнулся с ней.

В ДТП пострадал маленький пассажир «Хонды» — годовалый мальчик. Ребенок находился в специальном детском удерживающем устройстве, благодаря чему получил незначительные травмы.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:15 0
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Новомосковск
Прочее
пострадавшиегодовалый ребенок

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Юные танцоры из Киреевска примут участие в проекте на НТВ
Юные танцоры из Киреевска примут участие в проекте на НТВ
В Тульской области дотла сгорел дачный дом
В Тульской области дотла сгорел дачный дом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.