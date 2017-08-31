В Новомосковске в аварии пострадал годовалый малыш

Фото УГИБДД по Тульской области.

К счастью, он получил незначительные травмы.

30 августа в 13.00 в Новомосковске на улице Кукунина 32-летний мужчина, управляя автомобилем УАЗ, при повороте налево не пропустил двигавшуюся по равнозначной дороге встречную «Хонду» и столкнулся с ней.

В ДТП пострадал маленький пассажир «Хонды» — годовалый мальчик. Ребенок находился в специальном детском удерживающем устройстве, благодаря чему получил незначительные травмы.