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Выставка в Доме Крафта: тулякам покажут старинные изразцы
Фото: tula.ru

Выставка в Доме Крафта: тулякам покажут старинные изразцы

Коллекция выставки «Кафля. Изразец в Туле. XVII-XIX века» предоставлена фондами музея-заповедника «Куликово поле» и Тульского историко-архитектурного музея.

В Туле в Доме Крафта открылась выставка «Кафля. Изразец в Туле. XVII-XIX века». Посетители могут впервые увидеть коллекции изразцов XVII-XIX веков из фондов Государственного музея-заповедника «Куликово поле» и Тульского историко-архитектурного музея.

Экскурсоводы расскажут историю тульского изразцового промысла от его зарождения в XVII веке до заката в XIX. Тогда тульские мастера проиграли в конкурентной борьбе витебским, могилевским и калужским. На экспозиции представлены фотографии раскопок Гончарной слободы, пресс и матрица для изготовления изразцов, а также изразцовая печь мейсенского завода, некогда стоявшая в одном из домов в Мясново. Коренные туляки могут с помощью специально созданного для выставки генеалогического древа выяснить, являются ли они потомками тульских гончаров. Также посетители смогут сложить собственный изразцовый фриз и узнать, как менялся облик печи в разные эпохи.

Выставка продлится до 29 октября 2017 года.

Адрес выставки: Дом Крафта, пр. Ленина, 25.

Режим работы музея:

  • среда – суббота с 10.00 до 19.00,
  • воскресенье – с 11.00 до 19.00.

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:16 +4
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