В Туле в Плеханово вновь сносят незаконные цыганские дома

фото из архива Myslo.

Часть из них сносили по прошлым решениям суда, часть – новые строения, появившиеся на месте снесенных.

В Туле в поселке Плеханово стартовал очередной этап демонтажа незаконно построенных цыганских домов.

На сегодня запланирован снос 18 незаконных строений. На данный момент это все строения, по которым вступили в силу решения суда.

Всего же в поселке вновь выявлено более сотни самовольных строений. Сейчас в отношении 122 незаконных домов идет судебный процесс.

Как сообщили в пресс-службе администрации Тулы, после окончания демонтажа в максимально короткие сроки будет вывезен строительный мусор от снесенных домов.

Сейчас на месте дежурят аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций, пожарные расчеты МЧС и полиция.

Напомним, в прошлом году в Плеханово уже был демонтирован 121 незаконно построенный дом.

Кстати, 25 марта Myslo публиковал репортаж о незаконно построенных домах, которые выросли рядом со снесенными в прошлом году.