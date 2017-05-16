В Туле в доме на улице Кирова уничтожат крыс

Фото из архива Myslo.

Напомним, в редакцию Myslo обращалась тулячка Светлана, жительница дома №21 по улице Кирова. Она пожаловалась, что в подвале их дома и рядом с ним живет очень много крыс — и длится это уже не меньше двух лет.

«То, что творится на видео, — это та реальность, в которой нам приходится жить. И это в XXI веке! Дом в пяти минутах езды от центра города заполонили крысы. Я звонила в УК, но мне заявили, что дератизацию планово проводят и не их вина, что это не помогает», — рассказала женщина.

Пресс-служба администрации города прокомментировала этот инцидент:

– Главное управление по Пролетарскому территориальному округу проведет совещание, на котором будут присутствовать представители управляющей компании, ГЖИ и прокуратуры. В рамках совещания УК поставят задачу на текущей неделе провести дератизацию помещений в указанном доме.