В Туле открылся новый детский сад «Мир детства»
Посещать учреждение воспитанники начнут с 27 февраля.
В Пролетарском округе Тулы на улице Ю. Фучика, 28 открылся новый детский сад, который был построен в рамках исполнения плана губернатора Тульской области Алексея Дюмина по развитию региона.
Сегодня, 22 февраля, в детсаду состоялся утренник, посвященный Дню защитника Отечества. На мероприятии присутствовали заместитель главы администрации города по социальной политике Надежда Токовая, начальник управления образования Татьяна Золотова, воспитанники и их родители.
Посещать дошкольное учреждение дети начнут с 27 февраля.
Как отметила Надежда Токовая, это третье дошкольное учреждение, которое открывается в Туле за последние несколько месяцев. Также она подчеркнула, что с 2014 года очередь детей от 3 лет до 7 ликвидирована. В очереди от 1 года до 3 лет – 1400 детей; администрация города планирует решить и этот вопрос.
Стоимость строительства составила порядка 179 млн рублей, средства выделили из бюджета области и города.
Каркас возведен из легких стальных конструкций, с облицовкой из аквапанелей с утеплением. Перекрытия – монолитные, железобетонные по несъемной опалубке, кровля – скатная (металлочерепица), окна пластиковые, в группах первого этажа – теплые полы.
Общая площадь здания – 3,5 тысячи м2. Детский сад рассчитан на 240 мест (12 групп) для детей от 1 года до 7 лет. Работать учреждение будет в режиме полного дня с 07.00 до 19.00, 5 дней в неделю.
Коллектив детсада разработал и принял основную общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.
В учреждении расположены групповые ячейки, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты дополнительного образования детей, кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога, медицинский блок, пищеблок.
Для каждой группы предусмотрено свое название, подобраны соответствующие детали интерьера.
Для кабинета дополнительного образования детей закуплены развивающие игры и программы.
На территории учреждения разместились спортивная площадка, площадки для каждой группы. В зонах групповых площадок установлено игровое оборудование, веранды.