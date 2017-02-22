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В Туле открылся новый детский сад «Мир детства»
Фото предоставлено пресс-службой администрации Тулы.

В Туле открылся новый детский сад «Мир детства»

Посещать учреждение воспитанники начнут с 27 февраля.

В Пролетарском округе Тулы на улице Ю. Фучика, 28 открылся новый детский сад, который был построен в рамках исполнения плана губернатора Тульской области Алексея Дюмина по развитию региона.

Сегодня, 22 февраля, в детсаду состоялся утренник, посвященный Дню защитника Отечества. На мероприятии присутствовали заместитель главы администрации города по социальной политике Надежда Токовая, начальник управления образования Татьяна Золотова, воспитанники и их родители.

Посещать дошкольное учреждение дети начнут с 27 февраля.

Как отметила Надежда Токовая, это третье дошкольное учреждение, которое открывается в Туле за последние несколько месяцев. Также она подчеркнула, что с 2014 года очередь детей от 3 лет до 7 ликвидирована. В очереди от 1 года до 3 лет – 1400 детей; администрация города планирует решить и этот вопрос.

Стоимость строительства составила порядка 179 млн рублей, средства выделили из бюджета области и города.

Каркас возведен из легких стальных конструкций, с облицовкой из аквапанелей с утеплением. Перекрытия – монолитные, железобетонные по несъемной опалубке, кровля – скатная (металлочерепица), окна пластиковые, в группах первого этажа – теплые полы.

Общая площадь здания – 3,5 тысячи м2. Детский сад рассчитан на 240 мест (12 групп) для детей от 1 года до 7 лет. Работать учреждение будет в режиме полного дня с 07.00 до 19.00, 5 дней в неделю.

Коллектив детсада разработал и принял основную общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.

В учреждении расположены групповые ячейки, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты дополнительного образования детей, кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога, медицинский блок, пищеблок.

Для каждой группы предусмотрено свое название, подобраны соответствующие детали интерьера.

Для кабинета дополнительного образования детей закуплены развивающие игры и программы.

На территории учреждения разместились спортивная площадка, площадки для каждой группы. В зонах групповых площадок установлено игровое оборудование, веранды.

 

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Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 16:00 0
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