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В Тульском музее оружия пройдет елка для особых детей

В Тульском музее оружия пройдет елка для особых детей

В мероприятии примут участие дети, которым из-за особенностей развития сложно посещать обычные праздники.

29 декабря в 15.00 на 5-м этаже Тульского государственного музея оружия состоится новогодний утренник для особых детей и подростков. В мероприятии примут участие дети, которым из-за особенностей развития сложно посещать обычные праздники.

Гостей ожидает костюмированный бал с участием героев сказок, игры, хороводы, веселые конкурсы, новогодние сюрпризы.

Праздник пройдет при поддержке Тульского государственного музея оружия, прихода храма Кирилла и Мефодия в Михалково, цирковой студии «Мастер Буфф». Организатор мероприятия – Тульская региональная общественная организация «Маленькая страна – Мы есть!», оказывающая помощь семьям с особыми детьми.

Вход по пригласительным билетам.

Запись по телефону: 8-960-595-37-55 (Юлия).

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 11:08 +2
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