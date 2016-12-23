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В Туле в аварии пострадал годовалый ребенок
Фото предоставлено отделом УГИБДД по ТО.

В Туле в аварии пострадал годовалый ребенок

На момент ДТП ребенок находился не в удерживающем устройстве, а на руках у матери.

22 декабря в 13.30 в Туле на улице Первомайская, мужчина 1971 года рождения, управляя автомобилем «Опель Астра», при выезде с прилегающей территории столкнулся с движущимся по главной дороге автомобилем «Дэу Джентра» под управлением мужчины 1977 года рождения.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Дэу Джентра», годовалый мальчик, который после оказания медицинской помощи был отпущен.

На момент ДТП ребенок находился на руках у матери.

 

Уважаемые родители!

Госавтоинспекция убедительно просит не пренебрегать жизнью и
здоровьем своих детей. Перевозка детей в салоне автомобиля осуществляется с использованием специальных детских удерживающих устройств уже с рождения и до достижения ими 12-летнего возраста. Не стоит забывать, что удерживающие устройства подбираются индивидуально для каждого ребенка в соответствии с его ростом и весом. Использование автокресла позволяет не только минимизировать тяжесть последствий в результате аварии, но и спасает жизнь!

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 10:52 0
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